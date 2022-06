PM: STAR OCEAN THE DIVINE FORCE unter der Lupe (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns sehr, das Veröffentlichungsdatum von STAR OCEAN THE DIVINE FORCE ankündigen zu können: der 27. Oktober 2022! Genau - so lange ist das nicht mehr hin!

Der neueste Vertreter dieser heißgeliebten Rollenspielserie bietet eine brandneue, eigenständige Story, die Science Fiction und Fantasy auf einzigartige und fesselnde Weise verschmilzt, ein pfeilschnelles und dennoch strategisches Kampfsystem und eine unglaubliche Bewegungsfreiheit. Ja, in diesem Spiel könnt ihr sogar fliegen!

Uns ist bewusst, dass viele von euch gespannt darauf warten, mehr über diesen Titel zu erfahren, und deshalb wollen wir uns hier in das Spiel vertiefen und euch einen Eindruck von der Großartigkeit geben, die euch erwartet.

Wir sehen uns alles an - von der wunderschönen Welt über die wunderbaren Charaktere bis zu den Einzelheiten des Kampfsystems. Aber wir fangen mit etwas an, das zentral für jedes Rollenspiel ist: die Story.

Seit den frühesten Tagen des Sol-Sytems bemühte sich die Pangalaktische Föderation, der Galaxie Frieden und Beschaulichkeit zu bringen. Während sich der Einflussbereich der Föderation durch das Universum hindurch ausdehnte, dienten viele Helden unter ihrem Banner - sie wurden zu Rettern von Planeten in Not.

Aber im Jahr 583 SD sollte sich alles ändern.

Die einst friedvolle Pangalaktische Föderation ist nun berüchtigt dafür, Planeten gegen deren Willen zu assimilieren. Einst stand sie für Gerechtigkeit - aber jetzt ist sie in Dunkelheit getaucht.

Raymond, der Captain des Handelsschiffs Ydas, verlässt auf einer gewöhnlichen Transportmission den nicht-föderalen Planeten Verguld. Die Dinge laufen aus dem Ruder, als die Ydas von der Astoria angegriffen wird - einem Schlachtschiff der Föderation, das ein Mitglied der angesehenen Kenny-Familie befördert.

Raymond und sein Crewmitglied Chloe sind gezwungen, in all dem Chaos das Schiff aufzugeben und sich zu dem abgelegenen und unterentwickelten vierten Planeten des Aster-Systems aufzumachen.

Bei der Landung wird Raymond von Chloe getrennt und sofort von der nicht ganz so freundlichen lokalen Fauna attackiert. Aber als schon alles verloren scheint, wird sein Leben von der Kronprinzessin des Königreichs Aucerius gerettet - Laeticia.

Fasziniert von dem plötzlichen Erscheinen dieser sonderbaren Gestalt, die auf einer "Sternschnuppe" daherkommt, bittet Laeticia Raymond darum, ihr bei der Rettung ihres Königreichs vor der Bedrohung durch das benachbarte Vey'l-Imperium zu helfen. Er nimmt im Gegenzug ihre Hilfe bei der Suche nach Chloe an.

Und so beginnt das Abenteuer auf Aster IV. Raymond wird aber bald schon feststellen, dass er dem Schatten der Pangalaktischen Föderation erst noch entfliehen muss...

Das Doppelte-Protagonisten-System des Spiels lässt euch zu Beginn zwischen zwei Hauptcharakteren wählen: Raymond und Laeticia.

Die Geschichte entwickelt sich aus der Perspektive des gewählten Protagonisten, und auch eure Begleiter werden sich unterscheiden. Ihr werdet überrascht sein, was für Typen euch begegnen! Die Welt von STAR OCEAN THE DIVINE FORCE steckt voller faszinierender, dynamischer Individuen, von denen wir euch hier ein paar vorstellen wollen.

Dieser junge Mann stammt vom nicht-föderalen Planeten Verguld. Er ist der Captain des Handelsschiffs Ydas, das für Lawrence Logistics unterwegs ist - einer Firma in Besitz seiner Familie.

Raymond hat ein großes Herz, ist umgänglich und er besitzt einen guten Riecher fürs Geschäft. Sein Selbstvertrauen lässt ihn oft ein bisschen kopflos in eine Situation stürzen, vor allem, wenn sich eine Sache um seine Freunde oder die Arbeit dreht. Und das schmeckt Ydas Crew nicht so besonders.

Die fehlende Zugehörigkeit zur Pangalaktischen Föderation bedeutet, dass er nicht an den Unterentwickelte-Planeten-Erhaltungspakt gebunden ist. Dies und seine Aufrichtigkeit sowie Offenheit gegenüber anderen - ganz ungeachtet von deren technologischem Level - gefällt Laeticia, macht aber Albaird argwöhnisch.

Laeticia ist die Prinzessin des Königreichs Aucerius - einer großen Region auf dem unterentwickelten Planeten Aster IV.

Ihre strahlende und entschlossene Persönlichkeit findet im ganzen Königreich Bewunderung, aber ihr sittsames Auftreten täuscht nur über ihre Vorliebe für Rüstungen hinweg - und über ihre bemerkenswerten Fähigkeiten im Umgang mit den doppelten Klingen.

Wegen der zunehmenden Bedrohung durch eine Nachbarnation begibt sich Laeticia auf eine geheime Reise, die das Ziel hat, eine bestimmte Person zu finden. Auf ihrem Weg trifft sie Raymond, der kürzlich auf Aster IV gestrandet ist. Die beiden kommen überein, sich gegenseitig zu helfen und gemeinsam zu reisen.

Albaird ist ein Freund von Laeticia aus Kindertagen und dient nun als Ritter des Königreichs Aucerius. Er tut sich in der Semiomantik und dem Umgang mit Chakrams hervor.

Seine große Loyalität gegenüber Laeticia bedeutet, dass er sich nie groß von ihrer Seite bewegt. Albairds linker Arm ist bis zu seinen Fingerspitzen bedeckt, und manchmal gestikuliert er, als wolle er ihn beschützen.

Während er Laeticia auf ihrer geheimen Reise begleitet, begegnen die beiden Raymond. Er traut dem Neuling nicht, aber er hasst es auch, den Wünschen von Laeticia nicht zu entsprechen. Und so erlaubt dem jungen Captain widerwillig, sich ihnen anzuschließen.

Elena ist der erste Maat auf dem Handelsschiff Ydas.

Sie kümmert sich um die Belange des gesamten Schiffs, und ihr breites Wissen und cooles Auftreten haben ihr das totale Vertrauen von Raymond und seiner Crew verschafft.

Elena ist immer wieder überrascht von Raymonds Neigung zum Leichtsinn, aber gleichzeitig hat sie auch eine hohe Meinung von seinen Führungsqualitäten.

Midas ist einer der brillantesten Semiomanten und Ingenieure im gesamten aucerianischen Königreich, und er ist ebenso nüchtern wie neugierig.

Zwar lässt ihn sein Wissensdurst oft über Gesetze und grundlegende Moral hinwegsehen, aber Midas ist dennoch ein Mann mit starken Prinzipien, der immer das beendet, was er anfängt.

Einst hielt er eine Machtposition im Königreich inne, aber durch eine Laune des Schicksals fiel er schließlich in Ungnade und wurde verbannt. Niemand innerhalb der Schlossmauern weiß, wo er sich aufhält oder ob er überhaupt noch am Leben ist.

Als Gehilfin eines Arztes in Delryk ist Nina eine von wenigen Leuten in Aucerius, die in Heilmagie bewandert sind, die hier als "Iatrimantik" bekannt ist.

Unermüdlich arbeitet sie daran, ein Heilmittel für eine tödliche Krankheit zu entwickeln, die ihrem Vater das Leben gekostet hat.

Trotz ihrer ernsthaften Arbeit besitzt Nina ein fröhliches, fast ein bisschen naives Wesen. Ihre gewaltige Energie und "Auf sie mit Gebrüll"-Einstellung treibt ihre Forschungen an, behindert ihren Fortschritt aber oft auch mehr als ihn voranzutreiben. Sie hasst es, jemanden leiden zu sehen, und reißt sich ein Bein aus, um den Kranken und Verletzten zu helfen.

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE spielt primär auf Aster IV. Wie der Name schon andeutet handelt es sich dabei um den vierten Planeten im Aster-System, der erst noch von der Pangalaktischen Föderation erkundet werden muss.

Der Planet ist die Heimat einzigartiger Kulturen, und seinen größten Kontinent teilen sich zwei große Nationen: das Königreich Aucerius im Westen und das Vey'l-Imperium im Osten.

Sehen wir uns ein paar der Schauplätze an, die ihr besuchen werdet:

Dieser Screenshot zeigt die Hauptstadt des Königreichs Aucerius: Acendros. Aus nah und fern kommen die Reisenden, um die Herrlichkeit der Stadtkulisse zu bestaunen.

Acendros ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Königreichs, und zwar schon seit über einem Jahrtausend. Die Kristalle, die in der Stadt zu finden sind, dienen als Katalysatoren, die semiomantische Gerätschaften unterstützen.

Im Südwesten des aucerianischen Königreichs liegt die vergleichsweise trockene Region Del'vyr. Hie und da fegen hier aber dennoch heftige Schauer und Stürme hindurch, die in zahllosen Jahren ein gewaltiges Tal in den Fels geschnitten haben.

Die Felswände in der Gegend sind in Wirklichkeit exponierte geologische Lagerstätten, deren Alter sich auf 500 Millionen Jahre datieren lässt. Diese Schichten voller uralter Fossilien werden von den Einheimischen nicht groß beachtet, da in ihnen nur wenig wertvolles Erz zu finden ist.

Dieses Dorf liegt im Südwesten von Aucerius. Seine Minen sind die ertragreichsten im ganzen Königreich, und sie sind berühmt für ihren Reichtum an Mineralien - und auch dem Erz, das als Katalysator verwendet werden kann, um die Effekte der Semiomantik zu verstärken.

Der Ort lockte einst viele gefeierte Gelehrte der Semiomantik an, und er entwickelte sich sogar zu einer Art Zentrum der akademischen Welt. Auch wenn es heute nur noch wenig dieser Semiomantiker gibt, lässt doch die unablässige Loren-Aktivität darauf schließen, dass die Bodenschätze der Region noch lange nicht versiegt sind.

Im westlichen Teil von Aucerius findet man diesen ausgedehnten Wald. Zwischen seinen dichtstehenden Bäumen lauern wilde Tiere, die sich selten mal bei den Einheimischen blicken lassen.

Hier sind vereinzelte Spuren antiker Zivilisationen zu finden - man kann sich vorstellen, dass es einmal eine Zeit gab, in der viele Leute diese Gegend ihre Heimat nannten. Heute jedoch wird dieser Wald von den Einheimischen gemieden und ist beliebt bei Monstern, die nach einer Schlafstätte suchen.

All diese Gebiete zu durchqueren, gestaltet sich flüssiger und spaßiger denn je in der Serie. Neben der 360-Grad-Bewegung am Boden haben alle Charaktere die Fähigkeit, sich in die Luft zu erheben und zu fliegen.

Wollt ihr die Dächer der Stadt erkunden oder flott eine Felswand erklimmen? Die nahtlose Erkundung von STAR OCEAN THE DIVINE FORCE lässt euch in fast vollkommener Freiheit herumkommen.

Wenn ihr auf ein Monster trefft, dann startet nahtlos der Kampf. Es werden also keine Kampfarenen geladen - ihr landet direkt in der Auseinandersetzung.

Ob ihr euch nun auf einer steilen Klippe oder in einer dichtbevölkerten Stadt befindet - die Welt selbst ist euer Schlachtfeld!

Bis zu vier Charaktere können gewählt werden, um aus ihnen eine Abenteuergruppe zu bilden.

Welchen Charakter ihr kontrollieren wollt, könnt ihr in Echzeit bestimmen.

Der Einsatz von Fertigkeiten im Kampf kostet AP, die sich im Lauf der Zeit automatisch wieder auffüllen.

Die maximal verfügbaren AP werden auf Basis bestimmter Voraussetzungen während des Kampfs erhöht oder erniedrigt. Durch die Erhöhung der maximalen AP könnt ihr eine größere Vielfalt an Fertigkeiten einsetzen.

Ihr könnt die Kampffertigkeiten, aktive Skills und die Verwendung von Gegenständen auf einzelne Tasten legen und dadurch Kettenkombos durchführen.

Zu Kettenkombos verknüpfte Aktionen werden jedes Mal, wenn die jeweilige Taste gedrückt wird, nacheinander durchgeführt. Gegenstandseffekte können auf diese Weise schneller aktiviert werden als normalerweise.

Die Kämpfe in STAR OCEAN THE DIVINE FORCE sind unglaublich spannend und rasant, aber wenn ihr Zeit zum Nachdenken braucht, dann könnt ihr einfach zum Stop-Modus wechseln.

Im Stop-Modus friert ihr das Geschehen ein, um euren Verbündeten Befehle zu geben, Ziele zu wechseln und eure Strategie sorgfältig zu planen.

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE wird am 27. Oktober 2022 in physischer und digitaler erscheinen.

Neben der Standardedition werdet ihr euch auch eine Digital Deluxe Edition holen können, die den umwerfenden Soundtrack des Spiels sowie einige Spiel-Gegenstände enthält, einschließlich eines Rüstungs- und Zubehör-Pakets.

Bestellt eine beliebige Version des Spiels vor, um ein "Mini Game Pawn Pack" zu erhalten, das ihr für die Mini-Games im Spiel nutzen könnt (oh, haben wir schon erwähnt, dass es hier auch ein absolut fesselndes Brettspiel gibt?).

Und wenn ihr das Spiel digital vorbestellt (entweder in der Digital Standard Edition oder der Digital Deluxe Edition), dann bekommt ihr zudem ein Waffen-Paket für die Protagonisten - das "Lionheart's Blutgang"-Großschwert für Raymond sowie die "Flashing Naglering"-Doppelklingen für Laeticia.

*The digital early purchase incentive will be available until November 30, 2022.

Wir hoffen, dass euch diese Vorschau auf STAR OCEAN THE DIVINE FORCE gefallen hat. Auf dem Weg bis zur Veröffentlichung am 27. Oktober 2022 werden wir noch viel mehr zu zeigen haben. Wenn ihr keine News rund um das Spiel verpassen wollt, dann folgt uns doch einfach auf Social Media: