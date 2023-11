Star Ocean - The Second Story R Test

Teaser Square Enix bringt das zweite Abenteuer der langjährigen JRPG-Reihe zurück. Und das weiß in der modernisierten Form auch heute zu gefallen.

Neben den 3D-Umgebungen gibt es bei Gesprächen noch, ganz klassisch, die Charakterportraits zu sehen.

Mit 3D-Grafik, ohne Zufallskämpfe

In der Oberwelt sind Objekte, Gegner und Siedlungen gut zu erkennen. Zudem gibt es eine Mini-Map und eine Übersichtskarte.

Die Qual der Begleiter-Wahl

Neue Aktion und ein neuer NPC für das so beliebte Angeln: Immerhin gibt es fast 70 verschiedene Fische!

Die zahlreichen Dungeons werden aus einer praktischen Vogelperspektive gezeigt: Mit Mini-Map und optionalen Schnellkommandos.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalWofür steht nun genau der Buchstabe im Titel? Remake? Remaster? Oder gar Reboot? Diese Spielarten von Neuauflagen populärer Klassiker sind bekanntlich beliebter denn je. Immerhin können sich die Hersteller fast immer einer bestehenden Fanbase, und somit einer potenziellen Käuferschar, sicher sein, und machen die Golden Oldies mit eventuellen Verbesserungen einer neuen Zielgruppe auf neuen Plattformen zugänglich. Wobei es große Qualitätsunterschiede gibt. Remasters sind in der Regel nur einfache Neuauflagen, mit überschaubaren optischen Verbesserungen. Reboots sind komplett neue Spiele, die mit dem Klassiker meist nur noch die Charaktere, die Story und die IP gemeinsam haben. Remakes orientieren sich inhaltlich in der Regel sehr eng am Originalspiel, sind aber ebenfalls komplett neu für die entsprechende(n) Plattform(en) entwickelt.Eine der rührigsten Firmen, die mit den drei Rs ihre Klassikerbibliothek modernisiert, ist Square Enix. Kein Wunder, denn mit über 50 Franchises im Portfolio haben die Japaner einen beachtlichen Katalog in der Hinterhand. Vor allem die beliebten Rollenspielserien bieten sich für eine Frischzellenkur immer wieder an: Ob, die Mana- oder Chrono-Spiele – die Liste für Aufhübschungskandidaten ist beachtlich. Wobei wiederum auch die Qualität der bisher von Square Enix hervorgebrachten Neuauflagen teilweise erhebliche Sprünge machte. Einige der alten Final Fantasy-Spiele sind nur halbherzig umgesetzt,ist hier ein unrühmliches Beispiel – schon alleine wegen des Preises. Die alten Dragon Quest-Spiele erfahren als Remaster-Versionen deutlich mehr Zuwendung und sind, vor allem im mobilen Bereich, die Extraausgabe mehr als wert. Am oberen Ende der Qualitätsskala stehen in der Regel opulente Remakes wie Final Fantasy 7 Remake (im Test, Note 8.0 ), das furiose Tactis Ogre Reborn (im Test, Note 9.0 ) oder die schon länger angekündigte 2,5D Fassung vonNeuzugang in diesem Reigen ist die Neuauflage des Klassikers. Das populäre JRPG-Original mit ungewöhnlichem Echtzeitkampfsystem stammt aus dem Jahr 1998, erschien 1999 auch in den USA und 2000 dann auch in Europa. Die Auflösung: Bei der aktuellen Neuerscheinung steht das R im Namen ganz klar für Remake. Und das wichtigstee: Es ist ein gutes Remake geworden.Star Ocean - The Second Story R ist inhaltlich der Zwillingsbruder des Oldies, wurde aber technisch auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wurde vor allem an der Optik geschraubt: Dungeons, Dörfer, Städte, Oberwelt und die Hintergründe der Kampfszenen, sowie Zwischensequenzen sind vollständig neu und erstrahlen in scharfem 3D. Damit nicht genug: Es gibt keine echten Zufallskämpfe mehr: Gegner sind in der Umgebung wie auf der Welt oder in Dungeons zu sehen und können bei Bedarf umgangen werden – dazu gibt es natürlich fest installierte Kämpfe, die ihr absolvieren müsst. Zudem freut sich der moderne Spieler über eine bequeme Schnellreise-Funktion zwischen bereits besuchten Orten und einen praktischen Umschalter zwischen dem normalen Spiel und einem privaten Aktionsmodus (dazu später mehr).Dazu gesellen sich noch weitere Änderungen und Neuheiten wie Markierungen für die nächste Hauptquest oder Spezialmissionen, ein Backlog für alte Konversationen, ein komplett neuer NPC, das obligatorische Angel-Feature, ein New Game+, eine umfangreiche Datenbank, eine Retry-Option, die die Party direkt wieder in den letzten Kampf bringt, wenn die Gruppe ausgelöscht wurde und die Break-Mechanik, mit der die Gegner geschwächt werden, wenn ihr deren Schildleiste leert. Zusätzlich wurden im Remake einige Probleme (wie das zeitraubende Magiesystem) angepasst, die Benutzeroberfläche an moderne Standards angeglichen, neue Skills hinzugefügt und einige Namen geändert. Und das sind noch nichtmal alle Verbesserungen. Die Liste ist lang und enthält zahlreiche Quality of Life-Updates. Gleich geblieben sind die Story, die Mischung aus Fantasy und SF-Elementen sowie das Charaktersystem inklusive Skills.Kenner des Oldies fühlen sich wie zu Hause. Zu Beginn des Spieles hat man die Wahl zwischen dem Schwertkämpfer Claude C. Kenny, einem Militär-Kadett der Erde, und Rena Landford, einer jungen Heilerin aus dem malerischen Dorf Arlia auf dem Planeten Expel. Schon kurz nach einem separaten Intro finden beide Charaktere zueinander und machen sich von nun an gemeinsam auf den Weg, das Rätsel um den sogenannten Sorcery Globe zu lüften, der auf Expel für Naturkatastrophen und eine Monsterinvasion sorgt. So viel sei verraten: die Mission auf Expel ist nur der Auftakt für ein noch größeres Abenteuer.Insgesamt dürften rund 50 Stunden vergehen, bis eines der insgesamt 99 Enden (!) erreicht wird. Der Beginn auf Expel schlägt mit „nur“ einem Drittel des Zeitbudgets zu Buche. Dabei werden die Enden nicht nur durch die Wahl des Hauptcharakters beeinflusst – insgesamt treffen die Helden auf 11 weitere Figuren, die sich der Truppe anschließen würden. Zum einen gibt es Figuren, die exklusiv Claude oder Rena vorbehalten sind. Zum anderen schließen sich gewisse Charaktere gegenseitig aus. Wer zum Beispiel den Drachenkrieger Ashton aufnimmt, verpasst Opera und ihren Mann Ernest; Erfinderin Precis schließt den kämpfenden Apotheker Bowman aus (und umgekehrt). Da jede Figur ein eigenes Ende hat, kommen da schon einige zusammen – die haben keinen Einfluss auf den Ausgang der Hauptgeschichte, sondern sind individuelle Epiloge für die Partymitglieder. Da die Endszenen zudem abhängig vom Beziehungslevel zwischen den Charakteren sind, kommen beispielsweise für den Protagonisten Claude 17 (!) verschiedene Finali zusammen. Abgesehen davon sind auch einige Nebenmissionen entscheidend und es gibt sogar ein spezielles Postcredits-Ende. Glücklicherweise führt Second Story R über die erreichten Enden Buch – ein Fest für Komplettspieler und ideal für New Game Plus.Die Beziehungen zwischen den Charakteren lassen sich durch sogenannte Personal-Aktionen verbessern, die sich unter bestimmten Bedingungen auslösen. Gerade aktive werden im Remake glücklicherweise auf der Landkarte beziehungsweise der Ortsliste angezeigt. Dort kann man dann zwischen „normalem Spiel“ und optionaler „Personal-Aktion“ umschalten und dann eine entsprechende Szene auslösen: Entweder gibt es ein einfaches Gespräch, eine Infosequenz, einen neuen Nebenquest, oder eine Liste mit möglichen Antworten. Je nach Erfolg verbessert (oder verschlechtert) sich die Beziehung zu dem jeweiligen Charakter.