PM: Was bedeutet euch Final Fantasy VII? (Square Enix)

Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1997 hat Final Fantasy VII sofort beim Publikum gefunkt. Das Rollenspiel hat eine Generation von Fans inspiriert - und ihre Zahl ist bis heute immer nur noch größer geworden!

In diesem Jahr feiern wir den 25. Geburtstag des Spiels, und wir wollen das gemeinsam mit unserer wunderbaren Community tun! Wir haben eine offizielle Würdigung in Planung, um diesem wichtigen Meilenstein zu gedenken, und wir wollen, dass darin die Leute vorkommen, die das Ganze erst möglich gemacht haben: ihr!

Und so könnt ihr euch beteiligen:

Wir würden uns über Videos freuen, aus denen hervorgeht, was euch Final Fantasy VII bedeutet, welche Figuren und Themen bei euch einen Nachhall finden, oder auf welche Weise Final Fantasy VII in den letzten 25 Jahren in eurem Leben präsent war.

Hat das originale Spiel eure Wahrnehmung von Storytelling in Videospielen verändert? Habt ihr eure Reise erst mit Final Fantasy VII Remake begonnen? Gibt es eine Figur, mit der ich euch verbunden fühlt, oder Themen, die bei euch hängengeblieben sind? Oder ist Final Fantasy VII vielleicht auf ewig mit eurer Person verbunden, in Form eines Tattoos oder vielleicht im Rahmen eures Hochzeitstags?

Wir wissen, wie viel Leidenschaft ihr für dieses Spiel empfindet, und wir wollen eure Geschichten aus erster Hand erfahren!

Und deshalb wäre es toll, wenn ihr ein kurzes Video von euch posten würdet, in dem alles oder irgendwas vom oben Genannten thematisiert wird, und zwar auf den sozialen Kanälen von Final Fantasy VII, wo ihr uns mit @FinalFantasyVII taggt und #WhatFFVIIMeansToMe verwendet.

Die Videos sollten idealerweise unter 30 Sekunden lang sein und können so gefilmt sein, wie das für euch am praktischsten ist.

Wie gesagt geht es ja darum, was Final Fantasy VII für die Fans bedeutet (siehe Hashtag), aber über was ihr genau sprechen wollt, bleibt ganz euch überlassen.

Wir würden uns über Videos freuen, in denen ihr über eure Gefühle für Final Fantasy VII sprecht, eure Sammlungen, Tattoos, Artworks, FFVII-Geburtstagsfeiern oder was auch immer zeigt. Wir sind auf alles gespannt!

Euch fällt auf Anhieb nichts ein? Hier sind ein paar Denkanstöße:

Teilt euer Video einfach auf Twitter, Facebook oder Instagram, taggt uns mit @FinalFantasyVII, und schreibt #WhatFFVIIMeansToMe dazu

WICHTIG - vergesst den Hashtag nicht!

Ihr findet uns unter @FinalFantasyVII auf allen Plattformen!