Gotham Knights: Eintrag im Playstation Store deutet 4-Spieler-Koop an

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Am 25. Oktober 2022 wird mit Gotham Knights das neueste Videospiel auf Basis einer DC-Lizenz erscheinen. In diesem schlüpft ihr in die Rollen von Robin, Batgirl, Nightwing sowie Red Hood. Für viele Spieler drängt sich aufgrund der vier Helden ein Koop-Modus auf und wie ein Eintrag im Playstation Store andeutet, könnten sich diese Hoffnungen bewahrheiten.

Auf der Shop-Seite finden sich die Angaben "Unterstützt bis zu 4 Online-Spieler mit PS Plus" und "4 netzwerkspieler". Das ist freilich bei Weitem noch keine Bestätigung für einen Multiplayer-Modus, wir müssen also noch auf eine offizielle Bestätigung seitens der Entwickler von Warner Bros. Montreal warten.