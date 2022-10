Gotham Knights Test+

Teaser Ein Gotham-Spiel ohne Batman: Statt nur einem Helden machen wir in Gotham Knights die Stadt mit einem heroischen Quartett sicherer. Faustschlag für Faustschlag, Batarang-Wurf für Batarang-Wurf.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit



Die Prämisse von Gotham Knights: Batman (alias Bruce Wayne) ist gestorben – und zwar bereits im Intro, das ist also kein großer Spoiler meinerseits. Jetzt gilt es zum Einen, die Umstände seines Todes näher zu untersuchen. Und zum Anderen natürlich, der Riege an Bösewichtern in Gotham an seiner Stelle zuzusetzen .



Für diese Aufgaben finden sich im Glockenturm Belfry die einstigen Sidekicks von Bruce Waynes zusammen – Batgirl, Nightwing, Red Hood und, richtig geraten, Robin. Im Spiel könnt ihr zwischen den nächtlichen Missionen auch immer wechseln und so einen Spaß mit der ganzen Bat-Familie erleben. Ohne zu viel zu verraten: Im Laufe der Geschichte werdet ihr Bekanntschaft mit alten und neuen Antagonisten machen. Der sich uns entgegenstellende Klub kaltschnäuzig-kriegerischer Kreaturen wird in dessen Comic-Auftritten stets unheildräuend eingeführt und eng mit der Geschichte Gothams und seiner Prominenten verwoben und die Spiel-Premiere steht den Fieslingen gut zu Gesicht. Allgemein traf ich zwar in Gotham Knights auf einige Nerv-Faktoren, doch wie dieser Test zeigen wird, hatte ich so einigen Spaß mir dem Titel von Warner Bros. Montreal, der diverse Elemente aus den Arkham-Spielen um Batman übernimmt. Der Vergleich mit den Werken von Rocksteady liegt also auch spielerisch nahe.



Für diesen Test habe ich mich allein auf der PS5 durch Gotham gekämpft – grundsätzlich gibt es im Spiel einen Koop-Modus für zwei Teilnehmer. Später soll es per Patch möglich sein mit bis zu vier Helden gemeinsam zu spielen.

Seine einstigen Zöglinge und natürlich Butler Alfred Pennyworth treten an, Batmans Erbe zu verteidigen.

Tagsüber im Vereinszimmer, nachts in der Stadt

Der Glockenturm bildet tagsüber zwischen den Missionen den Hub, um zu trainieren, Beweise zu sortieren, unsere Ausrüstung zu verbessern – dazu entspinnen sich dort zahlreiche Dialoge zwischen den Vieren. Mit dieser Struktur unterscheidet Gotham Knights deutlich von den Arkham-Spielen. Die setzten auch seit dem zweiten Teil Open World, waren aber dabei insgesamt klarer auf eine Haupt-Story und auch enge zeitliche Begrenzung ausgerichtet. Der spielerische Unterschied in Gotham Knights ist kein großer, aber durch die Tag-Nacht-Einteilung und die Zwischensequenzen wirkt das ganze etwas weniger kompakt. Damit ihr regelmäßig zur Basis zurückkommt, reduziert das Spiel unter anderem die Anzahl der verfügbaren Health Packs und sagt auch ganz klar bei manchen Aufträgen: Komm morgen wieder.



Batman - Arkham Asylum schätzen schließlich viele, eben weil es so dicht und auch linear ist – aber er funktioniert in Gotham Knights überwiegend gut, sogar richtig gut. Es erlaubt der Geschichte und dem erwartungsgerecht ausladenden Ensemble an Widersachern hinreichend Raum, statt in ein wildes Lore-Abhaken im Zehn-Minuten-Takt zu verfallen. Allerdings: Manche Teile der Narration funktionieren in diesem System nur mit viel gutem Willen. Die geplanten Verbrechen finden beispielsweise jede Nacht statt, bis ihr euch ihrer tatsächlich annehmt. Gut, Gotham ist ein gefährliches Pflaster – wo in anderen Städten nachts einmal der Bus fährt, wird also hier immer zur Sperrstunde derselbe Gefangenentransporter überfallen? W enn es mit dem Schleichen nicht funktioniert oder die Mission es so vorsieht, schwingen Fäuste, Füße und Fernkampfwaffen.

Batmans Letzter Fall Für die eigentliche Hauptmission, Codename „Batmans letzter Fall“, sowie für die kleinen und großen Nebenmissionen des Spiels, gilt das aus den Arkham-Spielen bekannte Prinzip: Schleichen und die Deckung nutzen, um von hinten oder oben Gegner auszuschalten. Oder „immer feste ruff“ und zwar so, dass man meint, das gleich „Pow!“ und „Bäm!“ wie in der Adam West-Fernsehserie auf dem Bildschirm erscheinen. Der Ehrenkodex, wonach angeblich kein noch so malträtierter Ex-Gegner verstirbt, gilt weiterhin: Lebensversicherung optional, Zahnzusatz dringend empfohlen.



Ab und an gibt es in den Hauptmissionen kleine Rätsel. Für diese und auch zum Hacken oder sonstigen Scannen der Umgebung gibt es ein „Augmented Reality“-Feature, das grob dem Arkham’schen Detektivmodus entspricht. Aber eben nur grob, den auf Dinge wie verschiedene Gegnerfarben je nach Bewaffnung wurde verzichtet. Es ist eines von vielen Beispielen dafür, wie Gotham Knights nicht nur die Vorlage nachbaut, sondern etwas eigenes – wenn auch nicht weltbewegend Neues – erschafft. Der Balance-Akt, mit dem Erbe der vier Teile der Arkham-Serie umzugehen, gelingt. Dieser ganze Aufbau hätte schief gehen können, geradeschätzen schließlich viele, eben weil es so dicht und auch linear ist – aber er funktioniert in Gotham Knights überwiegend gut, sogar richtig gut. Es erlaubt der Geschichte und dem erwartungsgerecht ausladenden Ensemble an Widersachern hinreichend Raum, statt in ein wildes Lore-Abhaken im Zehn-Minuten-Takt zu verfallen. Allerdings: Manche Teile der Narration funktionieren in diesem System nur mit viel gutem Willen. Die geplanten Verbrechen finden beispielsweise jede Nacht statt, bis ihr euch ihrer tatsächlich annehmt. Gut, Gotham ist ein gefährliches Pflaster – wo in anderen Städten nachts einmal der Bus fährt, wird also hier immer zur Sperrstunde derselbe Gefangenentransporter überfallen?Für die eigentliche Hauptmission, Codename „Batmans letzter Fall“, sowie für die kleinen und großen Nebenmissionen des Spiels, gilt das aus den Arkham-Spielen bekannte Prinzip: Schleichen und die Deckung nutzen, um von hinten oder oben Gegner auszuschalten. Oder „immer feste ruff“ und zwar so, dass man meint, das gleich „Pow!“ und „Bäm!“ wie in der-Fernsehserie auf dem Bildschirm erscheinen. Der Ehrenkodex, wonach angeblich kein noch so malträtierter Ex-Gegner verstirbt, gilt weiterhin: Lebensversicherung optional, Zahnzusatz dringend empfohlen.Ab und an gibt es in den Hauptmissionen kleine Rätsel. Für diese und auch zum Hacken oder sonstigen Scannen der Umgebung gibt es ein „Augmented Reality“-Feature, das grob dem Arkham’schen Detektivmodus entspricht. Aber eben nur grob, den auf Dinge wie verschiedene Gegnerfarben je nach Bewaffnung wurde verzichtet. Es ist eines von vielen Beispielen dafür, wie Gotham Knights nicht nur die Vorlage nachbaut, sondern etwas eigenes – wenn auch nicht weltbewegend Neues – erschafft. Der Balance-Akt, mit dem Erbe der vier Teile der Arkham-Serie umzugehen, gelingt.

Jede Figur hat eine Fern- und eine Nahkampfwaffe sowie einen individuellen Talentbaum, auf dem ihr nach einem Levelaufstieg Punkte verteilt. Das Hacken von Kameras oder dergleichen ist zum Beispiel eine Sache für Batgirl oder Robin, Fernkämpfe sind mit Red Hood und seinen (nicht-tödlichen!) Pistolen besonders effektiv, Akrobatik ist die Spezialität von Ex-Zirkusdarsteller Nightwing. Dadurch lohnt es sich, auch wirklich alle vier zumindest auszuprobieren.

Anzeige Mit dem „Augmented Reality“-Feature könnt ihr auch die Allianz anderer Figuren erkennen. Die Polizei Gothams ist uns anfangs nicht freundlich gesinnt.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal