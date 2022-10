Gotham Knights: Teilweise nur 25 fps auf Konsolen

PC Xbox X PS5

Gotham Knights (im aktuellen GG-Test) wird am 21. Oktober veröffentlicht und wurde schon von zahlreichen Magazinen und Seiten getestet. Die Spezialisten von Digital Foundry haben sich die technische Seite des Spiels angeschaut und fanden vor allem bei der bekannten 30 fps-Problematik auf Konsolen einige Auffälligkeiten.

Wie ihr im Video nachverfolgen könnt, schafft es das Programm nicht immer die 30 fps stabil zu halten, sondern sinkt des öfteren auf bis zu 25 fps ab. In einer Szene am Bahnhof zeigt die Xbox Series X sogar nur 20 fps. Die niedrige Framerate lässt sich laut Digital Foundry nicht durch die grafische Qualität erklären, die oft sogar vom sieben Jahre alten Batman - Arkham Knight (im GG-Test 9.0) übertrumpft wird.

Zumindest die Spiegelungen und Reflektionen im Spiel sind gelungen, verbrauchen aber zu viel Rechenpower. Das wenig vorhandene Geschwindigkeitsgefühl bei den Bikefahrten liegt am Stadtdesign und nicht an technischen Begebenheiten, was im Video gut sichtbar wird.