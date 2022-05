The Day Before: Wechsel auf Unreal Engine 5 / Verschiebung auf 2023

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bereits seit geraumer Zeit befindet sich das Survival-MMO The Day Before vom in Singapur ansässigen Entwickler Fntastic in der Entwicklung. Ursprünglich sollte der Titel noch in diesem Jahr erscheinen, doch einem Statement bei den Kollegen von IGN nach wird das Spiel nun auf den 1. März 2023 verschoben. Das betrifft die Versionen für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Als Grund geben die Entwickler aber nicht das gerne zitierte Polishing an, sondern einen Engine-Wechsel. Bisher setzte das Team auf die Unreal Engine 4, nun habe man aber den Wechsel auf Version 5 von Epics Technologie geplant. Dadurch werde das Spiel zwar besser, aber es würde natürlich zusätzlich Arbeit brauchen, um die Umsetzung zu realisieren.