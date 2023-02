The Day Before: Neues Gameplay zum bekannten Vaporware-Kandidaten

PC Xbox X PS5

Das Survival-MMO The Day Before erregte Aufmerksamkeit, weil es in seinen ersten Trailern optisch entfernt an The Last of Us erinnerte und mysteriöserweise auf Platz 2 der Steam-Wishlist landete. Im Store von Valve ist es gerade nicht mehr verfügbar, nachdem es laut Entwickler wegen einer Markenrechtsbeschwerde entfernt werden musste. Das geschah kurz vor der ersten angedachten Gameplay-Präsentation seit einem Clip im Jahr 2021 – obwohl der Titel im März diesen Jahres erscheinen sollte. Nun veröffentlichte der in Singapur ansässige Entwickler Fntastic ein paar Tage nach dem ursprünglich angesetzten Termin für das neue Video zum Spiel dennoch 10 Minuten unkommentiertes Gameplay (auch eine Videobeschreibung fehlt gänzlich). Der Clip zeigt vor allem Laufwege durch die ganz hübsche Umgebung. Dazwischen wird an einer Werkbank an der Waffe geschraubt, in Schränken gewühlt und irgendwann auch mal auf ein paar nicht sehr motivierte Zombies geschossen.

Bereits einmal zuvor wurde relativ nah am geplanten Release-Datum das Erscheinen des MMOs verschoben, weil der Entwickler das für die beste Zeit hielt, um mit The Day Before auf die Unreal Engine 5 zu wechseln. Als neuer Releasedatum wurde der 10.11.2023 festgelegt – ob dann wirklich ein spielbares The Day Before erscheint oder die kuriose Historie des potentiellen Vaporware-Kandidaten dann nur ihr nächstes Kapitel erhält, wird sich zeigen.