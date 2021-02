The Day Before: Zombie-Survival-MMO im neuen Trailer

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Entwickler Fntastic hat einen ersten Gameplay-Trailer zu The Day Before veröffentlicht. Das Open-World-MMo erinnert auf den ersten Blick an The Division von Ubisoft, allerdings nur aufgrund der im Video gezeigten Szenen. Ihr bewegt euch durch eine postapokalyptische Stadt und müsst euer Überleben sicherstellen. Allerdings handelt es sich bei The Day Before um einen Survival-Titel und nicht um einen Lootshooter. Ihr müsst darauf achten, dass euer Charakter dem Wetter entsprechend angezogen ist, keinen Durst und genügend Energie hat.

Wie in Genre-Kollegen wie DayZ müsst ihr euch nicht nur vor Zombies und anderen NPCs in Acht nehmen, echte Mitspieler sind eure größten Feinde. Nur wer schnell reagiert hat eine Chance, zu überleben. Wenn ihr getroffen seid, dann müsst ihr euch Bandagen und andere Heil-Items craften, um nicht zu verbluten.

Angesetzt ist der Release von The Day Before aktuell lediglich für den PC via Steam. Einen Release-Termin gibt es noch nicht, ihr könnt das Spiel auf der Storeseite aber schonmal eurer Wunschliste hinzufügen.