The Day Before: Wegen Markenrechtsproblemen nicht mehr im Steam-Shop

Habt ihr schonmal auf Steam oder einer anderen Plattform nach einem Titel gesucht, nur um dann festzustellen, dass er plötzlich aus dem Shop und von eurer Wunschliste verschwunden ist? So geht es derzeit einigen Nutzern, die sich auf The Day Before gefreut haben. Das Survival-Horror-MMO ist 2021 angekündigt worden und hat nahezu sofort die Steam-Chars ordentlich durcheinander gebracht. Es landete noch vor Starfield auf den Wunschlisten vieler Nutzer und erinnerte mit den bisher veröffentlichten Materialien an The Last of Us.

Trotzdem hat Steam die Beschwerde über ein mögliches Markenproblem ernst genommen und The Day Before unmittelbar von der Plattform genommen, bis die Sachlage geklärt ist. Steam handelt bei solchen Vorwürfen schnell, das haben unter anderem auch die Entwickler von Ready or Not sowie Myth of Empires bereits spüren dürfen.

Veröffentlicht werden sollte The Day Before ursprünglich 2022. Verschoben wurde es jedoch das erste Mal wegen der Umstellung auf die Unreal Engine 5. Jetzt soll sich das Horror-MMO erneut um neun Monate verspäten und auch der angekündigte Gameplay-Trailer bleibt aus. Ob The Day Before im November 2023 wie geplant erscheinen wird, ist noch offen.

In einem offiziellen Statement von Fntastic wird erklärt, dass der Name des Survival-Horror-MMOs maßgeblich für die Beschwerde war. Laut dem Statement wurde The Day Before nach der Ankündigung 2021 als Marke von dem jetzigen Beschwerdeführer in den Vereinigten Staaten registriert.