The Day Before: Scheitert es jetzt an einer Kalender-App?

Erst im vergangenen Monat wurde The Day Before aus dem Steam-Shop entfernt. Grund hierfür waren Markenrechtsprobleme in den Vereinigten Staaten. Grund für die Beschwerde ist nicht mehr, wie zuvor angenommen, eine Einzelperson, sondern eine koreanische Kalender-App, die bereits 2010 auf den Markt kam und 2015 als Marke in Korea eingetragen wurde. Dem Antrag, die Marke auch in den Vereinigten Staaten eintragen zu lassen, wurde jedoch erst im August 2022 stattgegeben.

Der Konflikt zwischen der Marke The Day Before ist jetzt entstanden, weil Fntastic die Verfügbarkeit des Namens im Januar 2021 prüfen ließ und zu der Zeit der Name zumindest in den Vereinigten Staaten noch nicht an die koreanische App vergeben war. Die Kalender-App hat sich neben Kunst, Musik und Unterhaltung auch The Day Before im Kontext eines Videospiels sichern lassen.

Wie der Kampf um die Marke The Day Before ausgeht, ist aktuell noch ungewiss. Wer sich für den Survival-Shooter interessiert, kann sich weitere Informationen zum erst kürzlich veröffentlichten Gameplay-Video durchlesen. Das Video wurde im Zuge der Streitigkeiten auch entfernt.