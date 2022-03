Valkyrie Elysium: Indirektes Sequel von Valkyrie Profile angekündigt

PC PS4 PS5

Square Enix hat ein neues Spiel im Universum von Valkyrie Profile angekündigt. Im Action-RPG Valkyrie Elysium werdet ihr in der Rolle einer jungen Walküre schlüpfen, die vom Göttervater die Aufgabe erhält, Ragnarök zu verhindern. Dafür rückt ihr Feinden mit Waffen und Magie zuleibe. Dazu könnt ihr Einherjar-Krieger als Verbündete rufen. Entwickler ist das Studio Soleil Ltd. Für den Soundtrack wurde der ursprüngliche Komponist Motoi Sakuraba (unter anderem auch Dark Souls und Tales of Arise) verpflichtet.

Das Rollenspiel Valkyrie Profile erschien 1999/2000 für die erste Playstation-Konsole und zeichnete sich neben der durch die nordische Mythologie inspirierten Geschichte in Sachen Gameplay durch das Level Design der Dungeons aus. Da die Heldin springen, rutschen und Plattformen erschaffen konnte, hatte die Erkundung Jump-and-run-Elemente. Zuletzt erschien in der Reihe das Prequel Valkyria Anatomia - The Origin als F2P-Titel für iOS und Android.

Valkyrie Elysium erscheint noch 2022 für PC, PS4 und PS5.