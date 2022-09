Valkyrie Elysium Test+

Teaser Square Enix belebt die Valkyrie-Reihe mit einem Action-RPG wieder. Unter der hässlichen Schale entpuppt sich Valkyre Elysium als sehr spaßige Prügelei mit kleinem Taktik-Twist.

Je öfter ihr Einharjar innerhalb einer Haupt- oder Nebenmission beschwört, desto stärker steigen deren Werte. Das verleitet zum häufigen Einsatz, Unterschiede im Kampfgeschehen spürte ich aber nicht.

Eine Walküre in ihrem Element

Grundlegend bearbeitet ihr Gegner mit Kombos aus leichten Angriffen, die ihr mit einer schweren Finisher-Attacke abschließt. Nach dem Tutorial schaltet ihr schnell eine Reihe Skills wie Paraden und perfektes Ausweichen frei, die euch schöne Gelegenheiten geben, feindliche Angriffe ins Leere laufen zu lassen. Ebenfalls früh erhaltet ihr eine nützliche Fähigkeit, mit der sich die Walküre für Angriffe automatisch auf anvisierte Gegner zuläuft – das geht vereinzelt auf Kosten der Präzision, wenn ihr einem bestimmten Gegner ans Leder wollt, den aber nicht mit R3 aufgeschaltet habt und sich die Walküre dann selbst ein Ziel sucht. Die meiste Zeit aber hat es den positiven Effekt, dass die Übergänge vom besiegten Feind zum nächsten Ziel sehr flott vonstatten gehen.



Essenziell für effektive Kämpfe sind Angriffe mit den Elementen Feuer, Eis, Blitz, Heilig und Finsternis. Über jedem Feind seht ihr dessen elementare Schwäche, entsprechend geladene Angriffe sind die einzige Möglichkeit, seine Betäubungsleiste zu füllen. Zusätzlich beschwört ihr bis zu zwei Einherjar gleichzeitig mit Seelenenergie. Die haben keine Lebenspunkte, verschwinden allerdings nach einiger Zeit wieder. Die Mitstreiter lenken Feinde nicht nur ab, sie verleihen eurer Waffe die Kraft ihres Elements und verstärken entsprechende Magie-Angriffe deutlich (beschwört ihr zwei zugleich, könnt ihr durch erneute Anrufung eines Einherjar eure Waffe mit seinem Element aufladen). Auch nett, aber weniger entscheidend im Kampf: Ihr könnt eure vier Begleiter zum vergünstigten Seelenpunkte-Preis automatisch beschwören lassen, wenn bestimmte Konditionen erfüllt sind. So erschien bei mir der flinke Eisschütze Cypher, wenn ich perfekt auswich und Großschwertkrieger Eygor sprang in die Bresche, wenn meine Deckung durchbrochen wurde (sofern aktuell nicht schon zwei Unterstützer beschworen wurden). Das ist nicht das einzige feine Detail. So versuchen die Seelen mancher besiegter Feinde zu ihren Kameraden zu gelangen und sie zu buffen. Ihr wiederum könnt beim Aufladen schwerer Angriffe aus Gegner geprügelte Seelenenergie aufsaugen, um die folgende Attacke noch mächtiger zu machen.



Ihr startet mit einem Breitschwert, findet bald aber auch Degen und Speere. Weitere Waffen sind Belohnungen für Nebenquests. Auch hier lohnt der Wechsel zwischen den Klingen (zwei könnt ihr in der Schnellauswahl zuweisen), denn jeder Feindtyp besitzt eine Waffe, gegen die er besonders empfindlich ist. Ihr könnt angelegte Magie und Waffen auch mitten im Kampf ändern, habt also alle Möglichkeiten, Feinde möglichst effektiv niederzumachen.



Zu weiter entfernten Widersachern zieht ihr euch flott per Seelenkette. Dazu vereinfachen zwei Details die Kämpfe: Stirbt der aktuell beharkte Gegner, wechselt die Walküre auch mitten in einer Kombo automatisch auf den nächsten Gegner. Brauche ich aber kurz eine Pause, zaubere ich und bin während der Anrufung unverwundbar. Das alles ergibt in der Summe einen herrlichen Flow in den Kämpfen gegen die Gegnerhorden. Ich spiele ganz von selbst aggressiv, da ich durch Treffer die Energie sammle, die ich für Magieattacken brauche. Meist beginnen Gefechte also mit einer kurzen Planungsphase, in der ich mich für die richtigen Einherjar entscheide und sie gezielt auf Gegner hetze und dann stürze ich mich kopfüber ins Gefecht, bis niemand mehr zuckt – und das ist ein Fest!



Mithin schafft es Elysium aber doch, dass der Fluss ins Stocken kommt. An Abgründen segele ich schonmal in die Tiefe und öfter kommt es vor, dass die Kamera überfordert ist, was aber nur dann wesentlich stört, wenn ich in eine Ecke gedrängt wurde und schwer herauskomme. Auf dem mittleren der drei Schwierigkeitsgrade musste ich dabei nur bei größeren Brocken und Bosskämpfen stärker darauf achten, nicht draufzugehen. Es gibt aber automatische Checkpoints neben den regelmäßig verteilten Speicher-Kristallen.

Die Anzahl an Gegnertypen wächst langsam, aber stetig. Neben den Element-Varianten jedes Standard-Feindes werden aber leider auch Zwischenbosse wie dieses Tintenfischmonster öfter wiederverwertet.

Erkundung und Story

In den zehn Hauptmissionen der Story-Kampagne bereist ihr überwiegend lineare Gebiete mit Kämpfen auf Schritt und tritt. Abseits des Hauptweges warten aber Truhen und blaue Blumen, die Erinnerungen von Göttern und Menschen enthalten, als Sammelobjekte. Mit der Seelenkette als Greifhaken und durch Sprungeinlagen kommt ihr zudem an manch versteckte Truhe. Die auf der Karte eingezeichneten aber nicht immer offensichtlich zu erreichenden Erinnerungen zu sammeln motivierte mich. So einige sind ehrlicherweise banal, andere tragen aber zur mythischen Atmosphäre bei oder werfen den Schatten späterer Ereignisse voraus. Die häufigste Art von Schatzkiste sind jedoch die der hölzernen Sorte und anders als in ihren verzierten Geschwistern stecken in denen nur Tränke oder lächerliche Mengen von Upgrade-Materialien bereit, die ihr für Upgrades der Waffen (die auch neue Angriffskombos freischalten) oder die Freischaltung von Skills investiert. Doch auch beim Freischalten der Fähigkeit war das Pacing suboptimal. Neben überall erhältlichen Materialien braucht ihr dafür Juwelen. Es beginnt bei grünen Juwelen, doch irgendwann müssen es blaue sein, dann rote. Die entsprechende Farbe kommt immer nur in einem er Gebiete vor. Oft hatte ich aber schon ab der Hälfte der Hauptmission alle verfügbaren Skills und Waffenupgrades und wusste, nun muss ich darauf warten, bis ich ins nächste Gebiet komme.



Besser entwickelte sich die Geschichte. Die ist in den ersten Stunden quasi nicht-existent, doch mit dem Anwachsen eurer Party erhaltet ihr den Auftrag, nach vier göttlichen Relikten zu suchen. Im Zuge dessen trefft öfter auf eure Widersacherin, die mysteriöse Walküre Hilde, während gleichzeitig die Protagonistin von Visionen heimgesucht wird. Valkyrie Elysium bietet dabei vier Enden, wobei bei drei der vier Enden erst sehr spät der Moment kommt, wo sich der Handlungspfad aufgabelt.







Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)

Anzeige Meinung: Hagen Gehritz Es ist leicht, auf die Schwächen von Valkyrie Elysium zu zeigen: Es ist ein hässliches Entlein. Zum Auslösen gewisser Animationen gleiten geradezu fremdschämig offensichtlich Modelle über den Boden an die richtige Stelle und in manchen Cutscenes scheinen die Figuren die ganze Zeit leicht zu zittern. Die Nebenquests wirken auf mich, als sollten sie mal direkt nebenher erledigt werden können, aber stattdessen findet ich die Zusatzmissionen in den Story-Kapiteln, startet sie aber dann von der Weltkarte aus und sie beginnen dann mit einem Dialog zwischen Walküre und Party, der direkt nach der Bitte des Auftraggebers stattzufinden scheint. Auch an anderer Stelle beschleicht mich der Eindruck, dass das Budget für das Action-RPG knapp wurde: Dialoge in Nebenquests und im Hauptquartier von Asgard sind alle unvertont und die optionalen Hintergrundgeschichten der Einherjar sind zwar als Hörspiele abrufbar, doch da gibt es nichtmal eine Illustration zur Begleitung, nur den Text zum Mitlesen.



Das klingt als geballte Auflistung gewiss nach einem Reinfall, aber letztlich sind es "nur" offensichtliche Ecken und Kanten abseits des sehr spaßigen Action-Gameplays. Auch wenn ich letztlich vor allem von Arena-Kampf zu Arena-Kampf spurte, hatte ich mit den Kämpfen eine ganze Menge Spaß. Die Verknüpfung von Einherjar und Magie sowie die Waffenschwächen bringen ein kleines Taktik-Element in die Balgerei. Effektives Spielen heißt hier also, noch mächtiger Zuzuschlagen und teils in wenigen Momenten eine ganze Horde zu erlösen, während der epische Soundtrack aufdreht. Das wurde für mich nie eintönig, auch dank der schrittweisen Rekrutierung der vier Einherjar, freigeschaltbarer Waffenmanöver, Magie und Skills sowie dem Nachschub an neuen Gegnertypen. Auch macht es in diesem einen Aspekt sogar visuell Spaß. Ich fand es immer wieder schön, der Walküre bei ihrem Klingentanz zuzusehen – unter anderem aufgrund einiger feiner Finisher-Animationen. Nicht zuletzt reizte mich von Anfang an das Rangarök-Setting durch die japanische Linse. Nachdem die Geschichte erstmal angelaufen war, wollte ich dann auch wissen, wie die Reise für die Walküre und ihre Gefährten ausgeht. Valykrie Elysium hätte das Potential zu einem großen Action-Kracher gehabt, wäre das Gesamtpaket kohärenter designt worden. Valykrie Elysium PS5 Einstieg/Bedienung Einführendes Tutorial...

Drei Schwierigkeitsgrade

Angenehmer "Auto-Aim"-Skill kommt Fluss im Kampf zugute ... das sich etwas zieht

Kamera bleibt öfter an Wänden hängen Spieltiefe/Balance Sehr spaßiges Action-Kampfsystem, in der Figur sehr flott von Gegner zu Gegner huscht

Elementar-Verknüpfungen rund um Magie und Einherjahr sorgen für taktische Komponente

Sympathische Einherjar-Party und interessante Story

Nebenquests bieten häufig gute Belohnungen wie neuen Waffen

Kurze Abwechslung durch begrenzte Erkundung und Sprungeinlagen Teilweise wirken Features wie die Einbindung der Nebenquests zusammengestückelt

Suboptimales Pacing bei Freischaltung neuer Skills und Waffenupgrades

Story kommt sehr langsam in Fahrt

Schwankende Dialogqualität Grafik/Technik Ansehnliche Animationen und Lichteffekte in den Kämpfen Detailarme Grafik bei der dicke schwarze Linien á la Cel-Shading nicht wirklich Stilisierung erzeugen

Modelle gleiten deutlich über den Boden, um in Position für Animationen zu gelangen

Auffällige Pop-ins

Kleinere Bugs Sound/Sprache Epischer Soundtrack

Gute englische Sprecher Sprecher oft nicht Lippensynchron

Keine deutsche Vertonung

Vereinzelt Patzer bei Übersetzung ("abgelegte Gegenstände" für "Dropped Items" in Quests) Multiplayer

Nicht vorhanden 7.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Miterweitert Square Enix die Welt vonum einen neuen Ableger. Der scheint aber mit den JRPG-Vorgängern nichts gemein zu haben, außer der Prämisse: Ragnarök naht und Odin schickt eine Walküre nach Midgard, um starke Geister zu finden, um sie als Einherjar ins letzte Gefecht zu führen. Außerdem soll unsere vordefinierte aber namenlose Walküren-Spielfigur die Seelen von Untoten zu reinigen – nicht etwa mit dem Staubwedel oder Bleiche, sondern mit Stahl und Magie!Die losen Bezüge des Action-RPGs von Soleil zu den Originalen von Tri-Ace störten mich als Uneingeweihten nicht. Dennoch war Valkyrie Elysium ein Fall von Liebe auf den zweiten Blick für mich. Das Tutorial beginnt eher träge als vielversprechend (bei der Einübung der Standard-Kombos wird die richtige Eingabe nervigerweise nur anerkannt, wenn jeder Treffer sitzt – bleibt aber erstmal am Ball, wenn euch das in der verfügbaren Demo-Version nicht direkt abholen sollte) und dazu ist die Grafik nicht gerade einladend. Dicke schwarze Linien täuschen einen Cel-Shading-Look im Grunde nur vor, die Umgebungen sind karg. Und das ist nicht der einzige Aspekt, bei dem Valkyrie Elysium Federn lässt. Doch ungeachtet der Abzüge in der B-Note hatte ich so einigen Spaß mit den flotten und befriedigenden Prügeleien mit einem Hauch Taktik, wie euch dieser Text- und Videotest vor Augen führt.