Valkyrie Elysium: Release am 29.9. für PS5/4 und 11.11. auf PC

PC PS4 PS5

Vor geraumer Zeit hat Square Enix mit Valkyrie Elysium einen neuen Ableger der Valkyrie-Reihe angekündigt. Nun hat das Action-Rollenspiel auch einen Release-Termin spendiert bekommen. Demnach erfolgt der Release in zwei Phasen: Ab dem 29. September 2022 könnt ihr auf PS5 und PS4 in den Kampf ziehen, PC-Spieler müssen sich noch etwas gedulden. Auf Steam erscheint das Spiel am 11. November 2022.

Wenn ihr Valkyrie Elysium vorbestellt, dann erhaltet ihr diverse Boni. Ordert ihr die digitale Fassung auf Playstation, erhaltet ihr den Gegenstand "Alscir: Schwert des Gott des Lichts", entscheidet ihr euch für die Digital Deluxe Edition erhaltet ihr außerdem 72 Stunden früheren Zugang, ein weiteres Ingame-Schwert und einen Port des PSP-Spiels Valkyrie Profile - Lenneth. Diesen Bonus erhalten Steam-Vorbesteller nicht, sie dürfen aber ebenfalls früher loslegen.