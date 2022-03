PM: VALKYRIE ELYSIUM setzt 2022 die VALKYRIE-Serie fort (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit VALKYRIE ELYSIUM steht der nächste Teil innerhalb der legendären Serie von Square Enix an!

Dieses brandneue Spiel bringt die VALKYRIE-Reihe in die Moderne. Es kombiniert eine atmosphärische Welt, die von der nordischen Mythologie inspiriert ist, mit spannenden, rasanten Kämpfen und einer umwerfenden audiovisuellen Präsentation zu einem Action-RPG, das Seinesgleichen sucht.

Es gibt eine Menge, über das wir reden müssen, aber zunächst einmal:

Seit dem letzten VALKYRIE-Konsolenspiel sind schon ein paar Jährchen vergangen, weshalb wir diese Serie den Leuten, die mit ihr nicht vertraut sind, wohl mal ein bisschen näherbringen sollten.

Die VALKYRIE-Spiele schildern das Ende der Menschen und deren Begegnungen mit den Göttern, und zwar in einer einzigartigen Welt, die von der nordischen Mythologie inspiriert ist. Die Reihe nahm ihren Anfang mit dem Titel Valkyrie Profile, der 1999 in Japan (und ein Jahr später in Nordamerika) für die erste PlayStation veröffentlicht wurde. Nachfolger erschienen auf PlayStation 2 sowie auf Handheld- und Mobilgeräten.

Die originalen Spiele wurden von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert - für ihr innovatives RPG-Gameplay, ihre üppigen Welten und die unglaublichen Soundtracks des legendären Motoi Sakuraba.

Und auch im nächsten Vertreter der Reihe, VALKYRIE ELYSIUM, sind diese Elemente vorhanden, zusammen mit mutigen neuen Ideen, dank denen sich das Spiel aufregend und modern anfühlt.

Dieses neue Spiel liefert eine eigene Story, die in einer Welt spielt, die am Rande des Abgrunds steht.

Ihr schlüpft in die Rolle einer Walküre, der das Schicksal dieser Welt anvertraut wird, und zwar vom Allvater, dem höchsten der Götter und Herrscher über die Schöpfung. Ihr steigt auf die Erde hinunter, müsst mächtige Feinde bekämpfen und die Geheimnisse hinter dem bevorstehenden Verderbnis enthüllen.

Um es mit den vielen Gefahren dieser Welt aufzunehmen, zieht ihr in rasante Schlachten, in denen ihr eine Vielfalt von Waffen und magischen Fähigkeiten nutzt, um über eure Gegner zu triumphieren. Das dynamische Kampfsystem des Spiels verschmilzt Features aus der gesamten Serie (beispielsweise Finishing-Moves und Kombos) mit einem brandneuen Echtzeit-Actionkampfsystem, das euch für schnelle Reaktionen und strategisches Vorgehen gleichermaßen belohnt.

Wie in den früheren Spielen werdet ihr die Einherjar rekrutieren können - Krieger, die an der Seite der Heldin kämpfen und die von ihr beschwört werden.

Der originale Komponist der VALKYRIE-Serie, Motoi Sakuraba, ist ebenfalls wieder am Start und liefert frische Musik für den herausragenden Soundtrack des Spiels. Ihr könnt euch sicher sein: Dieses Abenteuer klingt genauso wundervoll, wie es aussieht.

Auf welchen Plattformen wird VALKYRIE ELYSIUM erscheinen?

VALKYRIE ELYSIUM wird 2022 für PS5, PS4 und Steam veröffentlicht. Ja, genau, noch in diesem Jahr!

Wir werden bald noch mehr über diesen Titel zu erzählen haben, folgt also dem Team auf Social Media, um keine News und Updates zu diesem aufregenden Spiel zu verpassen.