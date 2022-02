PM: Dreams: Seht euch die Nominierungen für die dritten jährlichen Impy Awards an (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das größte Event des Jahres ist ZURÜCK. Nein? Okay, das … spektakulärste Event des Jahres? Na schön – unser liebstes Event des Jahres ist zurück. Natürlich geht es um die Impy Awards, die die besten Kreationen des Jahres aus Dreams und die brillante CoMmunity dahinter feiern. Es ist eine tolle Ausrede, um einige der fantastischsten Kreationen noch einmal zu spielen, unsere coolen Freunde in der Games-Branche um ein paar Gefallen zu bitten (danke noch mal!) und diese GROSSARTIGEN GOLDENEN IMP-TROPHÄEN zu verteilen.*

Wir werden wie gewohnt eine große Show veranstalten, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und auf den Spaß, den wir gemeinsam in Dreams hatten. Außerdem werden wir die Gewinner der Impy Awards 2022 verkünden. Sie wurden mithilfe der vorab erwähnten coolen Freunde bestimmt oder von der CoMmunity gewählt. Ihr könnt euch das Event am 27. Februar um 18:00 Uhr auf unseren Twitch- und YouTube-Kanälen ansehen! Das wird ein Riesenspaß, ehrlich. Minimal chaotisch, je nachdem, wie ihr „minimal“ definiert.

Außerdem haben wir hart daran gearbeitet, den Impy-Hub für dieses Jahr fertigzustellen. Das ist ein Ort zur Feier der Impys, den ihr vor und während der Feier in Dreams herunterladen und besuchen könnt! Und nach der Show natürlich auch. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es wird wirklich ambitioniert und sehr besonders – und ganz anders als der Hollywood-Glanz der Impy Awards des vergangenen Jahres. Und weil wir euch mögen, zeigen wir euch diese Vorschau schon vor der Veröffentlichung am 18. Februar.

Ein kleiner Blick auf einen Abschnitt des diesjährigen spielbaren Impy-Hubs.

Uuuh, geheimnisvoll. Und ja – es wird neue Wichtel geben. Alles, was ihr tun müsst, ist euch zwischen 1:00 Uhr am 18. Februar und 23:59 Uhr am 28. Februar in Dreams anzumelden, dann werdet ihr diese drei Schönheiten freischalten.

Die drei neuen Wichtel, die wir für die Impys dieses Jahr veröffentlichen: Avery, Gerry und Luna.

Aber zurück zum Wesentlichen. Welche talentierten Mitglieder der Dreams-CoMmunity haben es dieses Jahr in die engere Auswahl geschafft?

Zuerst möchten wir noch daran erinnern, dass die Gewinner der folgenden Kategorien von der CoMmunity gewählt werden. Das heißt also, dass IHR entscheiden könnt, wer die Trophäe mit nach Hause nehmen darf!

Vergesst nicht, bis Montag, den 7. Februar, für eure Gewinner über diese Umfrage hier abzustimmen, damit eure Stimme gezählt wird!

Hier sind die Nominierten:

Egal, ob ihr es in die engere Auswahl fürs Finale geschafft habt, oder nicht – ein großes Lob an alle, die ihre Kreationen oder sich selbst zur Bewertung eingereicht haben. Die Qualität der diesjährigen Teilnehmer hat uns umgehauen und es ist uns sehr schwergefallen, uns auf die Nominierten festzulegen. Ihr seid eine Ehre für das Traumiversum!

Mit anderen Worten: wirklich talentierte Dreams-Spieler. Bald kommt aufregender, spielbarer Hub zu Dreams. Und eine virtuelle Party am 27. Februar, bei der ihr alle Nominierten bejubeln, den Gewinnern gratulieren und die CoMmunity mit lustigen Witzen feiern könnt – und einige wirklich besondere Gäste.

Ein Bild einer unserer sehr begehrten Impy-Trophäen.

Warum sendet ihr uns in der Zwischenzeit nicht eine Nachricht über unsere sozialen Kanäle? Bevorzugt eine nette. Ihr könnt den Hashtag #ImpyAwards nutzen, wenn ihr mit uns über die anstehende Show reden wollt! Wir sind auf Twitter, Instagram und jetzt sogar auf TikTok. Da ist jede Menge los.

* (Haftungsausschluss: Die Trophäen sind nicht aus echtem Gold. Sie sind trotzdem richtig cool. Und SCHWER. Etwa so schwer wie die Katze von Senior CoMmunity Manager Tom Dent und das ist ein mächtiges Biest. Die Katze, natürlich. Tom aber auch.)