WARNO: Neue Echtzeittaktik im Kalten Krieg von Eugen Systems

PC

Eugen Systems hat heute auf seinem neuen Youtube-Kanal bekannt gegeben, dass ihr neues Spiel WARNO am 20.01.2022 in den Early Access starten wird. Das Setting ist ein Konflikt zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt im Kalten Krieg, der 1989 heiß wird. Den Reveal-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Weitere Informationen werden im Laufe des Tages folgen. Die Steam-Seite von Warno ist noch nicht live geschaltet. Ein Entwickler (MadMat) des französischen Studios wird auf Reddit zitiert, wonach das Gameplay näher an der Wargame-Reihe (European Escalation, Airland Battle, Red Dragon) als an Steel Division 2 sei. Es enthalte aber viele der dort eingeführten Verbesserungen der KI, Kampagnen, Divisionen, und quality of life feature. MadMat teilte außerdem im offiziellen Discord mit, dass es weder ein "Wargame 4" noch ein Nachfolger von Steel Division sei, sondern vielmehr Elemente beider Spiele in sich vereint.