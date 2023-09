WARNO: MacDonald-Milestone und Roadmap

PC

Der französische Entwickler Eugen Systems hat kürzlich einen weiteren Meilenstein für sein Echtzeittaktikgame WARNO (im Check) veröffentlicht. Die Features von MacDonald im Überblick:

Neue Britische Operation (= Szenario): Hold Until Relieved

Neue, für Ranked optimierte Duel-Varianten von zwei Karten: Black Forest Duel Vertigo Duel

Eine neue 3v3-Variante der Airport-Karte für den Spielmodus Destruction

Eine Reihe an Balancing-Anpassungen

In Hold Until Relieved übernehmt ihr das Kommando über die British Army on the Rhine (BAOR), an der Schnittstelle zwischen CENTAG (Central Army Group) und NORTHAG (Northern Army Group). Ihr befehligt ein kleine Panzerabteilung desRegiments Blues & Royals mit Challenger-Panzern. Ihr wertet an die Diemel geschickt um die Infanterie zu unterstützen und die Stellungen gegen eine erneute Offensive der sowjetischen VDV's 35th Guards Air Assault Brigade zu halten. Falls euch das gelingt, bekommt ihr für die nächste Stufe der Operation auch einige Unterstützungskräfte. Euer Ziel ist es dann, die sowjetische FOB (Forward Operating Base) zu zerstören. Seit dem Meilenstein sind übrigens schon einige kleinere Patches mit Fixes und Balancing-Anpassungen erschienen.

Die aktualisierte Roadmap sieht vor, dass die erste Army-General-Kampagne namens Bruderkrieg schon in naher Zukunft veröffentlicht werden soll. Es wird außerdem vier weitere Kampagnen geben.

Eine für den Multiplayer gedachte Stadtkarte entpuppte sich als zu klein. Sie wird in die Kampagne integriert und eine neue, größere Karte für den Orts- und Häuserkampf erstellt.

Auch weitere Balancing-Änderungen und grafische Verbesserungen stehen auf dem Programm. Überraschend war die Ankündigung, dass es zwei weitere Divisionen geben wird. Sie sind auch als Dank für die Geduld und Unterstützung in der länger als ursprünglich geplant andauernden Early-Access-Phase gedacht. Grund hierfür sind vor allem die Steigerung des Umfangs sowie neue Inhalte und Features, die oft auf Community-Feedback beruhen.