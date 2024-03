WARNO: Meilenstein Bernadotte bringt u.a. Koop und Division

PC

Mit Bernadotte ist heute der letzte Meilenstein vor dem offiziellen Start des sich im Early Access befindlichen Echtzeittaktikspiels WARNO erschienen. Bernadotte bringt die herbeigesehnten Koop- und PVP-Modi für den Kampagnenmodus "Army General". Mit der sowjetischen 6th Guards Separate Motor Rifle Brigade (6-yaOG Motostrelkovaya Brigada) gibt es eine neue Division. Außerdem wurde die Berliner Gruppierung, die aus dem kürzlich erfolgten "The Big Split", der aus einer Division, dem Unternehmen Zentrum, zwei Divisionen machte, hervorging, überarbeitet. Im fünften Teil des "houseclining" wurden die amerikanische 24th Infantry Division (Mechanised), die französische 11e Division Parachutiste und die dem Vereinigten Königreich zugehörige 2nd Infantry Division überarbeitet.

Die neue "Command & Control"-Einstellung in Multiplayer-Lobbies fügt ein "Upkeep"-System hinzu, die das Einkommen eines Spielers basierend auf der Zahl seiner Einheiten auf dem Schlachtfeld reduziert. Für die Fülle an Balancing-Änderungen schaut ihr am besten in die Patch Notes.