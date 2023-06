WARNO-Trailer zeigt neue Karte Flughafen Kassel // Turnier angekündigt

Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In WARNO (im Check) von den französischen Echtzeittaktikspezialisten Eugen Systems wird der Kalte Krieg heiß. Seit dem Spiele-Check zum Start des Early Access erweiterte sich der Umfang bereits enorm und es wurde auch viel am Balancing geschraubt. Jetzt wurde in einem Trailer ein erster Blick auf die kommende Karte "Flughafen Kassel" gewährt. Die Karte ist ausweislich des aktuellen Devblogs für 3vs3-Partien ausgelegt und circa 80 Quadratkilometer groß. Sie hat auch einige Feature des neuen Ansatzes für CQC-Kämpfe. Auch 20 Grafik-Assets sind auf der Karte zu finden. Ebenfalls in Arbeit befindet sich eine neue Version der Karte Darkstream, die dann für 10vs10-Kämpfe ausgelegt sein wird (bisher 8vs8).Bis zum 6. Juli könnt ihr euch auch noch zum 2nd WARNO League Super Tournament anmelden , das am Wochenende vom 8. und 9. Juli im Modus Single Elimination gespielt wird. Organistator ist die Simulated Divisions League (SDL).Wenn ihr mitkämpfen wollt, profitiert ihr derzeit von 25 Prozent Rabatt auf Steam, der Titel kostet damit bis 13. Juli 29,99 Euro.