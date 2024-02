WARNO: Meilenstein Grouchy bringt am Dienstag u.a. erste Kampagne

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 13. Februar erscheint in dem nach Grouchy benannten Meilenstein für das sich im Early Access befindliche Echtzeittaktikspiel WARNO von Eugen Systems. Highlight ist, dass der Army-General-Modus, also der Kampagnenmodus, Einzug hält. Am Start sein wird die Kampagne Bruderkrieg. Den Teaser hierzu könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Passend dazu soll euch der Modus in vier Tutorials nähergebracht werden. Grouchy bringt außerdem die neue Karte "Hesse", die letzte Woche schon vorgestellt wurde, eine konfigurierbare Tageszeiten für Partien (Morgen, Nachmittag, Nacht), eine Überarbeitung der Panzer, die der zweite und dritte Teil des "house cleaning", also der Überarbeitung von Divisionen, neue Fahrzeuge und Eigenschaften (Helikopter zur elektronischen Kriegsführung und Jammer), VFX Updates und mehr.