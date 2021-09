Montagmorgen-Podcast #414

Teaser Am Montagmorgen klingen Dennis noch die Ohren vom letzten Konzertbesuch. Doch mitleidlos gibt Hagen im MoMoCa einen schnellen Takt vor, schließlich gibt es nicht wenige Themen und Fragen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen zum neuen Montagmorgen-Podcast, bei dem dieses Mal Dennis und Hagen das Mikro fest in der Hand haben – zumindest nach dem sie es am Anfang kurz an Jörg für eine gewisse Einlage weiterreichen. Nach diesem Auftakt bleibt es musikalisch, denn Dennis hat am Wochenende endlich wieder Live-Musik hören dürfen. Die Moscow Death Brigade gehört aber nicht zu den größeren Themen dieser Woche, dafür Titel wie Metroid Dread und Sable. Zudem gibt es für Premium-Abonnenten so einige exklusive Inhalte. Wie immer redet das dynamische Duo auch über die Ergebnisse der jüngsten Sonntagsfrage und beantwortet eure Fragen.

Alle Inhalte im Überblick: