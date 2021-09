eFootball 2022: Der Ball rollt ab dem 30. September

PC XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Konami hat heute den 30. September als offizielles Erscheinungsdatum für eFootball 2022 genannt und gleichzeitig den Modus "eFootball World" als Kernelement des Spiels hervorgehoben, in dem ihr mit "authentischen Teams" spielen oder ein "Kreativteam" erstellen dürft, inklusive Spielerverpflichtungen und -entwicklungen. Offenbar wird es sowohl Offline-Matches zur "Vorbereitung" als auch Online-Matches geben, in denen ihr "in den größten Stadien und den spannendsten Events gegen Kontrahenten aus aller Welt antreten" können werdet.

Zum Start könnt ihr zunächst einmal offline gegen menschliche Mitspieler oder die KI spielen, zur Wahl stehen neun offiziell lizensierte Teams (FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus Turin, Manchester United, Arsenal London, Corinthians, Flamengeo, Sao Paulo und River Plate). Außerdem wird es Online Events geben, bei denen ihr PvP Matches bestreiten könnt, um Missionsziele für den Erhalt von Belohnungen zu erreichen. Die erste Stufe des Crossplays steht ebenfalls bereits zu Beginn des Spiels zur Verfügung, so könnt ihr als Playstation 4-Spieler auch gegen Playstation 5-Spieler antreten (und umgekehrt). Ebenso können Xbox One- und Xbox Series X|S-Spieler gegeneinander antreten. Später soll dieses Feature noch erweitert werden.

Das Free-To-Play-Fußball-Spiel erscheint zunächst für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Für den Herbst sind einige Erweiterungen sowie der Release für die mobilen Plattformen geplant.