eFootball PES 2022: Open-Beta-Test auf Konsolen gestartet

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das Teaserbild stammt aus eFootball PES 2021.

Unter dem sperrigen Titel "New Football Game Online Performance Test" hat am gestrigen Donnerstag ein Open-Beta-Test für den künftig neuesten Ableger der Pro Evolution Soccer-Reihe, eFootball PES 2022 (Titel noch nicht bestätigt), begonnen. Noch bis zum 8. Juli könnt ihr das, zur Teilnahme nötige Programm für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X|S in den jeweiligen Stores der Konsolen herunterladen.

Ziel des Tests ist die Analyse der Online-Spielersuche und der Verbindung zu den Servern sowie eine Befragung zum Spielerlebnis. Eine gesonderte Registrierung oder ein Abonnement von Playstation Plus oder Xbox Live Gold wird nicht vorausgesetzt, ihr müsst aber den Nutzungsbedingungen des Performance Tests zustimmen. Für die Beta steht nur eine begrenzte Auswahl an Mannschaften zur Verfügung, das Balancing, die Gameplay-Mechanik, Animationen, Stabilität und Grafik befinden sich zudem noch in der Entwicklung. Auch könnt ihr zwar gegen Mitspielerinnen und Mitspieler weltweit antreten, aber nur innerhalb eurer Konsolenfamilie.

Weitere Details zur Veröffentlichung und dem eigentlichen Spiel will Konami am 21. Juli mitteilen.