eFootball 2022: Version 1.0.0 erscheint am 14. April

Der Versuch von Konami, mit der Neuausrichtung der ehemaligen Pro Evolution Soccer-Serie zum Free-To-Play-Titel eFootball 2022 endlich näher an den großen Konkurrenten FIFA heranzurücken, ist im September letzten Jahres völlig daneben gegangen. Laut der Webseite Steam 250 hatte es eFootball kurz nach Erscheinen sogar geschafft, das am schlechtesten bewertete Spiel auf der Steam-Plattform zu sein. Die mittlerweile über 28.000 "sehr negativen" Bewertungen sprechen auch heute noch eine deutliche Sprache, auch wenn das Fußball-Spiel mittlerweile nur noch Platz 2 in der "Hall of Shame" belegt.

Was war passiert? Im Grunde genommen hat Konami eine halbfertige, kaum spielbare Demoversion mit wenigen Features und vielen Fehlern veröffentlicht und damit den Unmut der Fans auf sich gezogen. Doch Konami gelobte Besserung. Diese soll nun mit der Version 1.0.0 kommen, die am 14. April veröffentlicht werden soll. In einem sehr ausführlichem Statement auf der offiziellen Homepage des Spiels entschuldigt sich der japanische Entwickler und listet die kommenden Verbesserungen auf.

Wir waren so fokussiert auf die termingerechte Veröffentlichung des Spiels, dass wir das Wichtigste aus den Augen verloren – die Qualität. Folgerichtig hagelte es Kritik von zu Recht enttäuschten Fans. Das Entwicklungsteam arbeitet seitdem unermüdlich daran, das Vertrauen unserer geschätzten Fans zurückzugewinnen und das Spiel für Fußballfans rund um die Welt umso besser zu machen. Sechs Monate nach der ersten Veröffentlichung letzten September glauben wir, dass wir ein Qualitätslevel erreicht haben, mit dem wir zufrieden sind. Deshalb die Entscheidung für die Veröffentlichung von v1.0.0.

Man will sich danach aber nicht darauf ausruhen, sondern stetig versuchen, das Spiel weiterhin zu verbessern. Ob eFootball ab der Version 1.0.0 tatsächlich in einem ordentlichen Zustand ist, könnt ihr aufgrund des Free-To-Play-Modells selbst kostenlos ausprobieren. Die Details zu den Änderungen findet ihr in der Quelle.