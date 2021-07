eFootball: kein PES mehr im Titel und Free-To-Play

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die traditionsreiche Pro Evolution Soccer-Serie wird mit Erscheinen des neuesten Titels nun endgültig umbenannt. Die Abkürzung PES stand seit 2006 auf den jeweiligen Packungen der Fußball-Simulation, das Wort "eFootball" fand erstmals im Jahr 2019 mit eFootball PES 2020 (im Test, Note: 9.0) den Weg in den Titel. Ab Herbst, wenn der neueste Teil der Reihe erscheint, heißt das Spiel dann nur noch eFootball und wird zudem auch zu einem reinen Free-To-Play-Titel. Eine Packung wird es für den Digital-Only-Titel dann nicht mehr geben, dafür soll er nicht nur für den PC und die Konsolen der letzten beiden Playstation- und Xbox-Generationen erscheinen, sondern später auch noch für iOS und Android.

Nachdem Konami im letzten Jahr mit eFootball PES 2021 (im Test, Note: 8.5) nur ein sogenanntes "Season Update" mit aktualisierten Daten herausbrachte, wird der neueste Titel der Reihe mit der Unreal Engine einen komplett neuen Unterbau bekommen, mit dem vor allem die Animationen der Spieler verbessert werden sollen. Konami hat auf der offiziellen eFootball Seite eine Roadmap veröffentlicht, die unter anderem Cross-Play zwischen den einzelnen Systemen verspricht. Weitere Details sollen später verraten werden.

Mit dem vollständigen Umstieg auf Free-to-Play legt Konami vermutlich weiterhin den Fokus auf den "MyClub"-Spielmodus, der ähnlich wie der umstrittene "Ultimate Team"-Modus von FIFA funktioniert. In der Pressemitteilung gibt Konami außerdem an, zukünftig bestimmte Spielmodi als optionale DLCs zu verkaufen. Dabei könnte es sich um Online-Modi handeln, denn zum Start sollen nur "lokale Spiele mit dem FC Barcelona, Juventus Turin, FC Bayern München, Manchester United und anderen Vereinen kostenlos verfügbar" sein. Den Reveal-Trailer findet ihr am Ende dieser News.