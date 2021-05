Imperator - Rome: Entwicklung wird "pausiert"

PC Linux MacOS

Die Entwicklung von Imperator - Rome (zum Test) der schwedischen Paradox Development Studios wird zumindest dieses Jahr pausiert. Das hat Product Manager Bevan "Dnote" Davies gestern im offiziellen Forum bekannt gegeben, um den Fans im Vorfeld der PDXCON die falsche Hoffnung auf neue Inhalte zu nehmen.

Der Schritt wird vor allem mit gestiegenem Personalbedarf bei der Entwicklung bei gleichzeitigem Personalmangel und dem Fokus auf andere Projekte begründet. Man würde zwar gerne den Personalkörper verstärken, es sei aber schwierig, Nachwuchs zu finden. So seien 27 Stellen offen und ausgeschrieben. Allenfalls kleinere Bugfixes sollen dieses Jahr noch erscheinen. Eine Wiederaufnahme der Entwicklung sei aber nicht ausgeschlossen. Falls es zu einer Weiterentwicklung kommen sollte, wird Game Director Arheo laut eigener Aussage nicht mehr an Bord sein, der für die von den Spielern extrem positiv aufgenommene Ausrichtung von Imperator - Rome als Civilization Builder, den umfangreichen Patch 2.0 "Marius" (einschließlich des neuen Interfaces) und die Erweiterung Heirs of Alexander (zum Spiele-Check) verantwortlich zeichnet.