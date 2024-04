Imperator Rome: Totgesagte leben länger, Jubiläumspatch nach Fanaktion

PC Linux MacOS

Das Globalstrategiespiel Imperator – Rome (Note im Test: 8.0) hatte einen schweren Stand: Es bot bei Release zwar schon ein schönes Spielerlebnis, war aber an vielen Stellen noch nicht ausgefeilt. Die Spielerzahlen sanken in der Folge rapide, woran auch die Komplettüberarbeitung durch Patch 2.0 (im Spiele-Check nebst Heirs of Alexander) nichts ändern konnte. Schließlich wurde das Spiel von Paradox "pausiert" (wir berichteten). Ein kleiner widerspenstiger Spielerkern irgendwo in Gallien (oder anderswo) wollte den Titel jedoch nicht aufgeben. Auch die populäre Mod Imperator: Invictus speiste den Überlebenskampf.

Vor einiger Zeit starteten dann mehrere Content Creators eine Kampagne, um ein Revival von Imperator - Rome "herbeizuspielen" und den Spielern und letztlich Paradox zu zeigen, dass der Titel eine neue Chance verdient habe. Tatsächlich zogen die Spieler mit, die Zahlen stiegen wieder spürbar an.

Noch erstaunlicher und ein echter Erfolg: Auch Paradox lässt sich erweichen. Zumindest ist gestern der "Anniversary Patch 2.0.4 Augustus" erschienen – mehr als drei Jahre nach dem letzten Patch 2.03. Er wurde von den Entwicklern des totgeglaubten Spiels in Zusammenarbeit mit Moddern, nämlich den Personen hinter Invictus Mod sowie dem Unofficial Patch, erstellt. Die Modder finden sich jetzt auch alle in den Credits von Imperator – Rome wieder. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Der Patch enthält 158 Bugfixes, soll Stabilität und Performance verbessern und bringt 25 neue Modding-Tools mit. Außerdem erlaubt es Achievements trotz aktivierten Mods.

Falls ihr Lust habt, einzusteigen, könnt ihr bis zum 9. Mai von einem Rabatt profitieren.

