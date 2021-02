PC Linux MacOS

Eure Legionen können dauerhafte Boni, aber auch Mali erwerben.

Patch 2.0

Das Forschungssystem wurde deutlich aufgewertet.

Um eine Provinz zu erobern, müsst ihr nur noch die jeweilige Hauptstadt und gegebenenfalls befestigte Territorien einnehmen. Das beschleunigt den Spielfluss.

Heirs of Alexander

Die neue Atlas-Ansicht ist schick und übersichtlich.

So ein goldener Turm im Vorgarten ist nicht nur teuer und schick, er bringt auch (später steiger- und austauschbare) signifikante Boni.

Fazit

In einem Satz: Umwälzender, gelungener Patch nebst gutem DLC mit überwiegend regionaler Bedeutung.

Das Paradox-Strategiespiel Imperator - Rome (zum Test) , das sich spielmechanisch zwischen der "RPG Grand Strategy" Crusader Kings 3 (zum Test) undpositioniert, kämpft aktuell um mehr Spieler. Mit massiven Änderungen an Interface, Kriegsführung und Forschung sprang Imperator - Rome von Version 1.5 (zum User-Artikel) auf Version 2.0. Zeitgleich erschien die Erweiterung. Ich habe rund 30 Stunden mit Thrakien die Welt erobert und verrate, ob sich der (Wieder-)Einstieg lohnt.Ein oft kommunizierter, von mir nicht geteilter, Kritikpunkt an Imperator - Rome war das Interface mit seinem speziellen Charme. Jetzt hieß es: Tschüss Marmor und Götterbilder, hallo rot-weiß. Neben der Stiländerung ist die Nutzeroberfläche jetzt aufgeräumter und meistens übersichtlicher. Teils wird das aber auf Kosten einer Verschachtelung erreicht. Beispielsweise gibt es in der Territoriums-Ansicht jetzt drei Tabs, das schadet der Übersicht etwas. Im Vorfeld erwartete ich, dass mich die nach links gewanderte Menüleiste stören würde, da nun an allen vier Rändern Informationen sind. Tatsächlich überwiegt aber der Vorteil des aufgeräumteren Bildes. Zu den vielen kleinen Detailverbesserungen gehört, dass Fenster jetzt an sinnvolleren Orten aufgehen. An vielen Stellen fehlen mir aber schnell zugängliche Informationen und Sortierfunktionen. Sogar gestrichen wurde die Info, wieviele Kohorten andere Länder haben. Das finde ich nur nur noch im Ledger.Euer stehendes Heer besteht nur noch, sofern ihr darauf Zugriff habt, aus Legionen. Dadurch sinkt die Zahl der Truppen auf dem Spielfeld erheblich. Ihr könnt in den Regionen aber Truppen ausheben. Die speisen sich aus euren Pops (die sterben können!). Das Ausheben schadet also eurer Wirtschaft und Forschung. Außerhalb des Krieges könnt ihr sie wieder ins Zivilleben schicken, habt danach aber einen Cooldown bis zur erneuten Verfügbarkeit. Sofortiges Ausheben klappt aber, wenn ihr angegriffen werdet. Wichtig: Ohne Pops einer integrierten Kultur gibt es in der Region keine Truppen. Das steigert die Bedeutung von Söldnern. Welche Truppen euch zur Verfügung stehen, hängt von der Kultur ab. Das Kulturspiel gewinnt also insgesamt an Bedeutung. Wenn ihr Legionen in einer Region aufstellt, sinkt entsprechend die Verfügbarkeit von Truppen, die ihr ausheben könnt. Forts könnt ihr nur noch bis zu einem bestimmten (steigerbaren) Limit in einer Provinz bauen, bevor es richtig teuer wird. Insgesamt gewinnen Forts und ihr Management, gerade nach Eroberungsfeldzügen, dadurch an Bedeutung.Die Forschung wurde mit Bäumen samt Planungstool stark verbessert. Die Suchfunktion funktioniert aber noch nicht. Zum Freischalten von Technologien benötigt ihr kein Geld mehr, sondern Erfindungen. Bei jedem technologischen Fortschritt in einer der vier Kategorien bekommt ihr eine Erfindung zur freien Verfügung. Technologien sind nicht nur Modifikatoren, sie schalten zum Beispiel auch Gebäude oder Gesetze frei.Das Content-Pack Heirs of Alexander ist grundsätzlich optional. Es widmet sich den Diadochen und ihren Reichen und bringt neue Missionsbäume Ereignisse, Gottheiten, Artefakte und tolle, kriegerische Fanfarenmusik.Spielmechanisch führt die Erweiterung den Bau von Wundern ein. Ihr könnt verschiedene Bauwerke aus unterschiedlichen Materialien bauen. Je teurer die Materialien, desto prestigeträchtiger ist das Wunder. Auch die Bauzeit wird immer länger. Steht das Wunder einmal, sammelt es weiter Prestige. Jedes Bauwerk könnt ihr mit drei Boni versehen, die ihr in vier Stufen verbessern und sogar gegen andere Boni austauschen könnt. Welche Vorteile euch zur Verfügung stehen, richtet sich nach eurer Forschung. Ich habe zum Beispiel meine Handelseinnahmen erheblich erhöht und die laufenden Kosten für Forts reduziert. Ihr seid nicht auf ein Wunder beschränkt. Letztlich erkauft ihr euch für viel Geld Boni und könnt euer Reich noch individueller gestalten, was insbesondere in Kombination mit dem neuen Forschungssystem viel Spaß macht.Imperator - Rome könnte mit seinem aufgeräumteren Interface bislang abgeschreckte Spielerschichten ansprechen. Die Überarbeitungen im Militärsystem gefallen mir ausgesprochen gut. Sie erfordern gerade für Stämme und kleine Reiche neue Strategien und Allianzen. Viele der kleinen Verbesserungen, dazu zählt auch eine neue Möglichkeit zum automatischen Handel, sind klasse.Im Bereich schnelles Informationsfeedback ist Luft nach oben und ich hoffe, dass Paradox ins Finetuning geht, da das Spielerlebnis mit Community-Feedback und geringem Aufwand optimiert werden könnte. Erste Besserungen gibt es schon in Hotfix 1.20.1. Aufgrund der kompletten Überarbeitung der Benutzeroberfläche und der Verbesserungen ist es ein guter Zeitpunkt, um als Genre-Interessierter Imperator - Rome eine Chance zu geben oder als Rückkehrer das Spiel wieder anzuschmeißen! Und wenn ihr mit einem Erben Alexanders, so wie ich mit Thrakien, spielen oder eigene Weltwunder errichten wollt, ist Heirs of Alexander den Kauf wert.