Imperator - Rome: Heirs of Alexander erscheint am 16.2.21 / Update 2.0

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Imperator - Rome ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Für das in der Antike angesiedelte Grand-Strategy-Spiel Imperator - Rome (zum Test) haben Paradox Development Studio und Paradox Thalassic heute den neuen DLC Heirs of Alexander angekündigt. Das Content-Pack soll bereits am 16.2.21 erscheinen und wird von dem umfangreichen Patch "Marius" 2.0 begleitet, der unter anderem das komplette Militärsystem und das Interface umbaut. Die UVP für den DLC liegt bei 9,99 Euro.

Die Ära von Alexander III. von Makedonien war kurz und fulminant. In seinem jahrelangen Krieg in Asien brannte Alexanders Feuer eine Legende in die Herzen der Könige und Eroberer, die ihm folgen sollten. Sein Tod zog einen Bürgerkrieg nach sich, in dem sich Kameraden gegen Kameraden wandten, um den heiligen Umhang des gefallenen Königs zu beanspruchen. Nun könnt ihr euch als würdig erweisen, der wahre Erbe von Alexanders Vermächtnis zu werden.

Das neue Content-Pack Heirs of Alexander konzentriert sich auf die Nachfolgereiche des Reiches von Alexander dem Großen und soll dem Spiel mit den großen Ambitionen der Seleukidischen, Ptolemäischen, Antigonidischen und Makedonischen Reiche zusätzliche Tiefe verleihen.

Die Features des Heirs of Alexander Content-Packs im Überblick:

Einzigartige Missionsstränge: Neue spezielle Missionsziele für das Antigonidenreich in Anatolien, das Seleukidenreich in Asien und das Ptolemäerreich in Ägypten, Makedonien und Thrakien.

Gemeinsame offene Missionsstränge: Diadochen-Missionsziele, die für alle Nachfolgekönigreiche verfügbar sind.

Weltwunder-Designer: Neues Tool, mit dem ihr eure eigenen benutzerdefinierten Monumente bauen könnt, die ihrem Standort oder dem gesamten Reich Boni verleihen.

Neue Ereignisse: Verschiedene historische Ereignisse, die auf der Geschichte und dem Wirken von Alexanders Nachfolgern basieren.

Verschiedene historische Ereignisse, die auf der Geschichte und dem Wirken von Alexanders Nachfolgern basieren. Neue Gottheiten: Regionale Götter und Göttinnen aus den hellenistischen Königreichen.

Neue Musik: Drei neue Musiktitel, die die Streitkräfte der Königreiche inspirieren.

Das kostenlose Update 2.0 "Marius" für Imperator - Rome bringt eine umfassende Überarbeitung des Militärsystems ins Spiel und fügt neue Funktionen hinzu, die das Kriegs- und Armeemanagement verändern. Hier der Überblick: