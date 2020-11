PM: Dreams: Die zweiten jährlichen Impy Awards (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seid ihr bereit, ein Jahr voller erstaunlicher Kreationen in Dreams zu feiern? Wir sind es! Die zweiten jährlichen Impy Awards finden am 14. Februar 2021 statt – passenderweise an dem Datum von Dreams 1. Geburtstag! Um mitzufeiern, reicht eure Nominierungen jetzt ein! Schaltet dann im Februar unsere in Dreams erstellte, vor Preisen strotzende Übertragung ein, die noch ambitionierter ist als im letzten Jahr.

Basierend auf dem Feedback der Community führen wir ein paar neue Kategorien ein, fügen einen neuen Impys-Hub im Spiel hinzu und lassen uns Neues einfallen, um Dreams-Spieler und -Schöpfer während der Show zu feiern. Außerdem könnt ihr jetzt eure Nominierungen direkt über die Dreams-Begleitseite indreams.me einreichen.

Im Folgenden findet ihr die Liste der Kategorien für die zweiten jährlichen Impy Awards. Ihr werdet ein paar Neuerungen (Bestes VR-Erlebnis, Lieblings-Videoschöpfer) sowie ein paar Änderungen bemerken (zum Beispiel, dass der Putzig-Preis durch den Schrecken des Jahres ersetzt wurde). Lest euch die Kategorien durch und überlegt, welche Träume und Träumer eine Impy-Anerkennung verdienen.

Und natürlich können AB SOFORT Nominierungen eingereicht werden! Folgt diesem Link, um eure Nominierungen für jede Kategorie einzusenden. Die Nominierungsphase endet am 4. Dezember 2020 um 18 Uhr MEZ.

Alle Kreationen, die vor dem Ende der Nominierungsphase veröffentlicht wurden, dürfen an den Awards teilnehmen. Alle anderen Regeln findet ihr hier.

In eurem Hub im Spiel könnt ihr euch über alle Ereignisse bezüglich der Impy Awards auf dem Laufenden halten. Dort findet ihr die Sieger aus dem letzten Jahr, erfahrt mehr über die Show und … wir fügen auf dem Weg zur Impys-Nacht auch noch ein paar Überraschungen hinzu.

Den ersten Bereich des „Impy Awards“-Hubs findet ihr hier.

Jetzt sind wir erst mal damit beschäftigt, eine unglaublich tolle zweite Show für euch alle zusammenzustellen. Wenn ihr aber nostalgisch seid, könnt ihr euch hier die Show aus dem letzten Jahr noch mal ansehen und all die fantastischen Sieger in Dreams testen. Die aktuellsten Neuigkeiten über die Impy Awards erfahrt ihr in unseren Social-Media-Kanälen und im Hub im Spiel. Teilt eure Begeisterung für die Show mit dem Hashtag #ImpyAwards!