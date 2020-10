Genshin Impact: Umsetzung für PS5 denkbar / Keine Xbox-Pläne

PC Switch PS4 iOS Android

Das Koop-Rollenspiel Genshin Impact erfreut sich seit der Veröffentlichung am 28. September 2020 großer Beliebtheit, wie beispielsweise an den durchschnittlichen Zuschauerzahlen auf Twitch zu sehen ist. Ein Grund für den Erfolg des Free-to-Play-Titels könnte sein, dass er in gewissen Punkten frappierende Ähnlichkeiten zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test, Note 9.5) hat. Im Gegensatz zu Links letztem großen Abenteuer ist Genshin Impact nicht exklusiv auf der Nintendo Switch, sondern für PC, PS4, iOS und Android erhältlich. Eine Umsetzung für die Nintendo-Konsole ist zwar angedacht, bisher aber nicht mit einem Release-Termin bedacht.

Wie die Entwickler Mihoyo gegenüber Twinfinite angegeben haben, könnte Genshin Impact in Bälde noch auf einem weiteren System erscheinen. Auf die Frage hin, wie die Pläne für einen Next-Gen-Release aussehen, gaben sie die folgende Antwort:

Wir haben Pläne für die Next-Gen-Konsolen und würde uns zu ihnen äußern, sobald sie Form annehmen. Aktuell habe wir kein Interesse an einer Veröffentlichung auf der Xbox.

Damit scheint eine PS5-Fassung zumindest möglich zu sein. Microsoft-Spieler schauen hingegen definitiv in die Röhre.