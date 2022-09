PM: Aktualisierung von Genshin Impact auf Version 3.1: Eine Reise durch die Wüste (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

der mit Version 3.1 „König Deshret und die drei Heiligen“ am 28. September erscheinen wird. Diesmal durchqueren wir den Regenwald in Richtung Westen, betreten die wunderschöne Wüste und entdecken die Legenden von König Deshret sowie Hinweise auf die Vergangenheit, die im Sand vergraben sind. Außerdem werden sich die drei Sumeru-Figuren Candace, Cyno und Nilou der Gruppe der spielbaren Figuren anschließen.

Weit jenseits des heißen Sandes wird das Weinlesefest in Mondstadt im frischen Herbstwind gefeiert, zusammen mit weiteren Aktionen, Minispielen und reichen Belohnungen.

Im Gegensatz zum grünen Regenwald sieht die Wüste von Sumeru auf den ersten Blick wie ein riesiges Nichts aus. In der Mitte der Wüste liegt das gewaltige Mausoleum von König Deshret. Obwohl König Deshret und seine uralte Zivilisation bereits untergegangen sind, werden seine Legenden und seine Technik noch immer von den Wüstenbewohnern sowie von Vorrichtungen erzählt, die seine Ruhestätte bewachen.

Unter dem heißen Sand liegt eine Vielzahl von unterirdischen Orten, die Unbefugte mit noch nie dagewesenen Rätseln, Vorrichtungen und mechanischen Wächtern herausfordern, die von der alten Technik von König Deshret angetrieben werden. Der gefährlichste von allen ist die halbperpetuelle Kontrollmatrix, die während des Kampfes unsichtbar werden kann. Ein weiterer neuer Boss-Gegner, der Omendrache, ist ebenfalls ein mächtiges mechanisches Monstrum, das im Regenwald zu finden ist.

Das Wüstengebiet ist nicht so leblos und leer, wie es auf den ersten Blick scheint, sondern weist eine erstaunliche Vielfalt an Landformen und Lebewesen auf. Dünen, große Schluchten und Oasen stehen inmitten der rauen Trockenheit und Tiere wie Packtiere, Wüstenfüchse, Treibsandaale, Rotgeier, Skorpione und Skarabäen sind in diesem Gebiet zu Hause. Das Aaru-Dorf ist die größte Siedlung und eine solide Festung für das Wüstenvolk. Das Dorf beherbergt auch viele Gelehrte, die von der Akademie verbannt wurden, wo verschiedenste Menschen und wertvolle Informationen zusammenkommen.

Der Archontenauftrag von Sumeru wird fortgesetzt, während sich die Landschaft in die Wüste ausdehnt. Während der Reisende sich um die Akademie kümmert, sorgen zwei von den Elf der Fatui, Il Dottore und Scaramouche, bereits für Unruhe im Reich der Weisheit.

Mit dem Fortschreiten der Geschichte stehen weitere Sumeru-Figuren bereit, um zuverlässige Verbündete an eurer Seite zu werden. Candace ist eine Nachfahrin von König Deshret mit gemischter Herkunft und bewacht das Aaru-Dorf mit ihrem Schild, ihrer Stangenwaffe und ihrem Göttlichen Auge mit Hydro-Kraft. Obwohl Candace nett und sanft zu ihrem Volk ist, verwandelt sie sich in eine wilde und geschickte Kämpferin, sobald sie eine Bedrohung für das Dorf wahrnimmt. Wenn man ihre Elementarfähigkeit gedrückt hält, lädt sie auf und hebt ihren Schild, um ankommende Angriffe abzuwehren und Schaden zu absorbieren. Wenn sie voll aufgeladen ist, kann Candace hoch springen und einen wahnsinnigen Schlag auf die Feinde vor ihr loslassen. Bei der Erkundung kann Candace den Ausdauerverbrauch aller vier Truppenmitglieder verringern.

Genau wie ihr Tanz hat auch Nilous Anwesenheit eine beruhigende Wirkung in Sumeru. Ihre fürsorgliche Persönlichkeit treibt sie immer dazu an, die Menschen um sie herum zu unterstützen, während sie auch Hilfe gebrauchen kann, wenn Verwirrung und Negativität in ihrem Geist aufkommen. Im Kampf bevorzugt Nilou das Schwert sowie die Hydro-Kraft und ihre eleganten Tanztechniken finden sich auch in ihren Angriffsmustern wieder. Mit ihrer Elementarfähigkeit kann Nilou zwei verschiedene Tanzbewegungen ausführen, den Schwert- und den Wirbeltanzschritt, die jeweils unterschiedliche Effekte und Schaden verursachen. Sie kann ihre Truppenkameraden zusätzlich verstärken, wenn die anderen Truppenkameraden nur Dendro- und Hydro-Kraft haben.

Als Mahamatra ist Cyno daran gewöhnt, mit seiner Stangenwaffe und der Elektro-Kraft zu kämpfen. Mit seiner Spezialfähigkeit ruft Cyno einen Geist herbei, der von ihm Besitz ergreift und ihn in den Paktverschworenen Pfadklärer verwandelt. Im diesem Zustand wird der Schaden von Cynos Standardangriffen, heftigen Schlägen und Angriffen aus dem Fall in Elektro-Schaden umgewandelt, der nicht überdeckt werden kann. In der Zwischenzeit erhält Cyno mehrere Boni, darunter erhöhte Elementarkunde und höheren Widerstand gegen Unterbrechung sowie Immunität gegen den Schaden durch die Reaktion Unter Strom. Im täglichen Leben erfüllt Cyno seine Pflichten zur Wahrung der Gerechtigkeit und der Regeln der Akademie gewissenhaft, aber er hat auch eine feste Überzeugung und eine diskrete Haltung gegenüber Gelehrten und Wissen. Nach der Arbeit geht Cyno oft ein paar interessanten Hobbys nach, darunter das Erzählen schräger Witze und Geniale Beschwörung, ein brandneues Sammelkartenspiel, das erst mit Version 3.3 hinzugefügt wird!

Cyno und Candace werden während des Aktionsgebets in der ersten Hälfte von Version 3.1 verfügbar sein, gleichzeitig mit der Rückkehr von Venti. Der Auftritt von Nilou und die Rückkehr von Albedo werden in der zweiten Hälfte der Version folgen.

Um die realistischen Spuren im Sand besser zu simulieren, haben wir eine neue Funktion eingebaut, die dynamische Terrainverformung. Wenn Figuren und Lebewesen die Wüste betreten, sinkt der Sand unter ihren Füßen ein, während sich ein Teil des Sandes um die Fußspuren herum sammelt und eine leichte Erhöhung verursacht. Und die Treibsandspuren variieren je nach Größe und Bewegung der verschiedenen Ziele.

In der Zwischenzeit haben wir auch unsere DualSense-Controller-Unterstützung für Version 3.1 erweitert. Jede spielbare Figur erhält ein Vibrationsfeedback, wenn sie ihre Spezialfähigkeit ausführt, und wir haben noch eine weitere Überraschung für euch vorbereitet!

Braucht ihr eine Pause vom heißen, trockenen Klima? Die Menschen in Mondstadt bereiten sich auf das einmal im Jahr stattfindende Weinlesefest vor. Im Volksglauben ist dies die Zeit, in der man mit dem Anemo-Archon den Wein des Jahres herstellt und verkostet. Wenn der Archon mit dem neuen Wein zufrieden ist, wird er mit dem Herbstwind seinen Segen schicken.

Das diesjährige Weinlesefest steht ganz im Zeichen der Familie und der Freundschaft mit unseren alten Freunden. Die Hauptgeschichte wird jedoch Licht auf Razor werfen und so wird seine Vergangenheit Schritt für Schritt aufgedeckt werden. Außerdem ist das Fest oft mit Herausforderungen und Minispielen verbunden. Wir haben vier verschiedene Spiele für die zeitlich begrenzte Aktion vorbereitet, wie zum Beispiel das einzigartige Spiel „Wohltätige Kreativität“, bei dem ihr eure eigenen Läden leiten müsst! Wenn ihr alle vier Spiele durchspielt, könnt ihr die Festlichkeit erhöhen und dadurch verschiedene Belohnungen erhalten, darunter die neue 4-Sterne-Waffe „Spitze der klingenden Winde“.

Zusätzlich zum Fest wird die neue Aktion „Den fünf Winden folgend“ eure Taktik und die Art und Weise, wie ihr die Anemo-Kraft in einem speziellen Gebiet nutzt, herausfordern. Eine weitere Aktion, „Die Suche nach den Sternen“, braucht eure Hilfe, um den Wunsch eines jungen Mädchens zu erfüllen, das nach den Sternen der Zukunft sucht. Und wenn ihr es schaffst, Ebene 4, Raum 3 im Gewundenen Abgrund zu bestehen, habt ihr die Chance, Collei kostenlos anzuwerben!

Zu guter Letzt bringen wir euch in Version 3.1 noch mehr Belohnungen. Die Aktion für tägliche Anmeldungen ist wieder da, wobei es bis zu 10 Stück verwobenes Schicksal und andere Objekte zu erhalten gibt. Und vergesst bitte nicht, in euren Nachrichten im Spiel nach insgesamt Urgestein ×1.600 , zerbrechliches Harz ×4 und zwei einzigartigen Hilfsmitteln, Bimm-Bamm-Feiertagstischfeuerwerk und Türkis verzierte Papiervorrichtung – Stehende Wolken, zu suchen. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß mit Version 3.1 habt, und freuen uns auf das nächste Mal!