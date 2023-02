PM: Aktualisierung von Genshin Impact auf Version 3.5: Zeit für Liebe, Freiheit und ein Wiedersehen! (Sony Playstation Blog)

PC Switch PS4 PS5 iOS Android

erwartet euch Version 3.5 „Hauch der Windblumen“ mit der langjährigen Tradition des „Windblumenfests“ in Mondstadt. Außerdem werden zwei neue Figuren, Dehya und Mika, auftreten.

Außerdem wird der neue Archontenauftrag das Schicksal der Zwillinge in Sumeru bezeugen, wo der Reisende sich mit Dainsleif und Kaeya zusammentun wird, um mehr über den Abgrund und Khaenri’ah herauszufinden.

Während die Frühlingsbrise in der Stadt der Freiheit unzählige Blüten hervorbringt, werden alte Freunde beim diesjährigen Windblumenfest zu einer erfrischenden Reise eingeladen. Nachdem die Krise in der Haupthandlung von Sumeru gelöst wurde, sind Collei und viele andere, die unter Eleazar gelitten haben, endlich von der chronischen Krankheit befreit. Jetzt ist sie bereit, Mondstadt in Begleitung von Tighnari und Cyno erneut zu besuchen. In der besten Jahreszeit von Mondstadt werden sie auf alte Freunde treffen und ein aufregendes Abenteuer beginnen, um eine mysteriöse Prophezeiung für den höchsten Segen zu lösen.

Neben den Geschichten gibt es noch weitere lustige Minispiele wie das Rhythmusspiel „Lied der Landschaft“, eine Verfolgungsjagd in „Blütenjagd der zehntausend Winde“ und die Schnappschussreise „Festliche Schnappschüsse“. Der exklusive 4-Sterne-Zweihänder „Eiserne Blume“ und andere tolle Aktionsbelohnungen warten auf dich!

Die eine ist als legendäre Söldnerin der Goldbrigade bekannt, der andere ist der aufsteigende Stern im Ordo Favonius. Obwohl sie für unterschiedliche Zwecke kämpfen, sind die beiden neuen spielbaren Figuren Dehya und Mika ehrenhafte Gefährten mit vielseitigen Kampfstilen.

Dehya, die sich während der Krise in Sumeru als treue Freundin erwiesen hat, wird endlich als 5-Sterne-Schwertkämpfer mit Göttlichen Auge (Pyro) spielbar sein. Diese hochrangige Söldnerin ist bekannt für ihre zuverlässige Persönlichkeit und ihre vielseitigen Kampffähigkeiten. Mit ihrer Elementarfähigkeit erschafft sie das einzigartige Flammenfeld „Unzähmbares Schwertjoch“, das alle Gegner innerhalb des Feldes verbrennt und einen Teil des von Truppenmitgliedern erlittenen Schadens auf sich selbst überträgt. Wenn Dehya ihre Spezialfähigkeit auslöst, legt sie das Großschwert beiseite und schlägt mit zunehmender Geschwindigkeit auf ihren Gegner ein, wobei sie ihm Pyro-Schaden zufügt und ihren Angriff mit einem kräftigen Tritt beendet.

Mehr über Dehyas Vergangenheit erfährst du in ihrem Legendenauftrag „Mantichora“. Abgesehen davon, wird Faruzan, eine der „ältesten“ Gelehrten an der Sumeru-Akademie, bereit sein, mehr über sich und die renommierteste Lehreinrichtung Teyvats zu enthüllen.

Der neue 4-Sterne-Kryo-Speerkämpfer Mika ist ein aufstrebender Stern und der aktivste Feldmesser im Ordo Favonius. Trotz seiner mangelnden sozialen Fähigkeiten genießt Mika bei seinen Kollegen und seiner Truppenführerin Eula großes Vertrauen. Als Unterstützung im Kampf ermöglicht seine Spezialfähigkeit, LP seiner Truppenmitglieder fortlaufend wiederherzustellen. Außerdem kann er eine Armbrust auf den Gegner abfeuern, während er seine Elementarfähigkeit einsetzt, was gleichzeitig die Angriffsgeschwindigkeit und den physischen Schaden der Truppenmitglieder erhöht.

Dehya und Cyno werden im Aktionsgebet der ersten Hälfte von Version 3.5 erscheinen. In der zweiten Hälfte treten Mika, Kamisato Ayaka und Shenhe im Aktionsgebet auf. Ab Version 3.6 wird Dehya auch im Standardgebet verfügbar sein.

In den Orden des Abgrunds

Die Geschichte der Zwillinge und Dainsleif in Sumeru geht weiter. Im neuen Archontenauftrag „Caribert“ werden weitere Geheimnisse zur Gründung des Ordens des Abgrunds ans Licht kommen, während Kaeya, ein echter Nachkomme Khaenri’ahs, sich dem Reisenden anschließt.

Die Gefahr lauert auch in der Dunkelheit. Mach dich auf einen mächtigen neuen Abgrundboten und einen neuen Schwarzen Schlangenreiter gefasst, die sich dir in den Weg stellen werden!

Außerdem möchten wir, während die Geschichte des Reisenden sich weiterentwickelt, denjenigen mehr Belohnungen bieten, die die Hauptaufträge abgeschlossen haben. Ab Version 3.5 werden wir für jeden abgeschlossenen Akt des Archontenauftrags zusätzlich verwobenes Schicksal ×1 verteilen.

In Version 3.5 bietet Geniale Beschwörung weiterhin einen zeitlich begrenzten „Eskalationsmodus“. Mit neuen Sonderregeln zur Reduzierung der Elementarwürfel, die für das Ausspielen von Figurenkarten und das Einsetzen von Figurenfähigkeiten benötigt werden, wird das Spieltempo auf eine neue Ebene gehoben. Darüber hinaus werden Eula, Sangonomiya Kokomi und Kujou Sara als neue Figurenkarten an euren Duellen teilnehmen.

Für diejenigen, die sich für den „Wettbewerb intelligenter Pilze“ oder das „Theater der Vorrichtungen“ interessieren, wird die Aktion „Theater der Pilze“ die Spielweise der beiden Minispiele in einem neuen Modus kombinieren. Die Reisenden können Pilzbestien wählen und sie steuern, um alle „Vorrichtungen“ auf dem Feld auszulöschen. Auch hier wird das Wundergelee der Schlüssel zu mehr Fähigkeiten der Pilzbestien und Taktiken sein sowie zum ultimativen Sieg.

Nach der regen Neujahrsfeier in Teyvat und einer anstrengenden Expedition in die Wüste gibt Version 3.5 etwas Zeit her, um Figuren aus der Vergangenheit erneut zu besuchen. Da sich die Konfliktsituation in Sumeru gelegt hat, wird es den Reisenden auch möglich sein, weitere Hinweise zu finden, die zum verschollenen Zwilling führen. Wir wünschen allen Reisenden einen inspirierenden Start ins neue Jahr!