PM: Genshin  Impact Update   Version  3.4:  Beginne das neue Jahr in Teyvat mit Freude, Überraschungen und weiteren Abenteuern! (Sony Playstation Blog)

Das Entwicklerteam von Genshin Impact freut sich, euch wieder einmal die neuesten Informationen zu unserer ersten Versionaktualisierung des Jahres 2023, die am 18. Januar erscheinen wird, mitzuteilen! Während sich die Welt von Teyvat dem Ende eines weiteren Jahres nähert, wird Version 3.4 „Nacht des kristallklaren Saitenklangs“ euch zwei neue Figuren, Alhaitham und Yaoyao, mit viel Spaß, Aktionen und reichen Belohnungen mitbringen. Während sich die Einwohner von Liyue auf ihr jährliches Laternenritual vorbereiten, planen die Yashiro-Verwaltung und Arataki Itto auch etwas Lustiges und Herausforderndes.

Außerdem gibt es tolle Belohnungen, darunter 10 plus 3 verwobenes Schicksal, eine 4-Sterne-Figur aus Liyue und Lisas neue Kleidung, kostenlos zu gewinnen. Kamisato Ayakas neue Kleidung wird ebenfalls mit einem zeitlich begrenzten Rabatt erhältlich sein.

Neben Feiern und Aktionen offenbart sich schließlich in der riesigen Wüste Sumerus ein neues Gebiet inmitten von Sandstürmen, in dem Mythen, Wunder und Geheimnisse verborgen sind.

Mit dem einmal im Jahr stattfindenden Laternenritual wird Liyue mit Bändern, Laternen, Feuerwerken und allerlei Festivitäten geschmückt. In diesem Jahr wird ein besonderes Musikfestival mit Gästen aus der Ferne veranstaltet. In der Zwischenzeit sind die Einheimischen bereit, einige traditionelle Kunstwerke zu zeigen, wie z. B. das Schattenspiel, das für die Kinder der Region ein Muss ist. In dem Schattenspiel tritt „Tapferer Held mit Bart“ – Huanguang auf und der Reisende wird hinter den Kulissen helfen, um eine Reihe von Aufführungen erfolgreich durchzuführen. Ein weiteres Spiel, „Strahlende Funken“, ermöglicht es den Spielern, das Gefühl eines aufsteigenden Feuerwerks zu erleben.

Die Freude breitet sich auch in Inazuma aus, wo zwei Wettbewerbe auf Herausforderer warten. Die Yashiro-Verwaltung bereitet sich auf einen Wettbewerb „Kämpferherz-Duell“ vor, bei dem sich die Teilnehmer mit Klingen nach Inazumas traditionellen Fähigkeiten „Parade“ und „wagemutige Schwerttechnik“ duellieren. Während der Aktion wird Kamisato Ayaka eine neue Kleidung tragen und einen außergewöhnlichen Zweikampf mit einem besonderen Gast bestreiten. Auf der anderen Seite der Inseln veranstaltet Arataki Itto ebenfalls einen anderen Wettbewerb, bei dem sich die Teilnehmer jedoch mit ihren Käfern duellieren müssen. Beim „Käferduell“ kannst du deinen Onikabuto steuern, um deine Gegner mit Techniken und perfektem Timing vernichten.

Weitere Aktionen und Überraschungen stehen noch bevor. Die Aktion „Wiederaufblühen der Rosen“ bietet euch die Chance, Lisas neue Kleidung zu erhalten. In der Zwischenzeit solltet ihr nicht vergessen, euch die tägliche Anmeldung und Begrüßungs-E-Mails anzuschauen, um bis zu 10 plus 3 verwobenes Schicksal zu erhalten.

In Version 3.4 besitzen die beiden neuen spielbaren Figuren Alhaitham und Yaoyao Göttliche Augen mit Dendro-Kraft, aber ihre Persönlichkeiten unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Alhaitham, der derzeitige Archivar der Sumeru-Akademie, ist ein rationales Individuum auf der Suche nach Wahrheit und Weisheit, während Yaoyao die Natur und die Menschen um sich herum genießt und sich mit vielen Kreaturen, Kameraden und sogar Adepten in Liyue gut anfreundet.

Als Archivar der Sumeru-Akademie war Alhaitham ein zuverlässiger Begleiter auf unserem Weg zur Rettung von Nahida. Mehr über seine aktuelle Situation findest du in Alhaithams Legendenauftrag „Vultur Volans“, in dem die Geschichte fortgesetzt wird, nachdem er die Stelle des Großen Weisen übernommen hat. Außerdem kann dieser selbsternannte „schwache“ Forscher jetzt als ein 5-Sterne-Schwertkämpfer auftreten, was es dir ermöglicht, seine Weisheit auf deiner eigenen Reise anzuwenden. Alhaitham schätzt Effizienz im Kampf. Er kann mit seiner Elementarfähigkeit und anderen Mitteln „Lichtspiegel“ erschaffen. Die „Lichtspiegel“ können Alhaithams Angriffe in Dendro-Schaden umwandeln, abgestimmte Angriffe entfesseln und den von seiner Spezialfähigkeit verursachten Schaden erhöhen, wenn mehr Spiegel vorhanden sind. Die Anzahl und der Einsatz von „Lichtspiegeln“ ist daher der Schlüssel zur Verbesserung von Alhaithams Fähigkeiten im Kampf.

Die neue 4-Sterne-Figur Yaoyao ist ein liebenswertes Kind, das sowohl bei den Adepten als auch bei den Einheimischen in Liyue beliebt ist. Sie ist die Schülerin von Madame Ping und hat von der Fürstin der stehenden Wolken und des stillen Windes ein Gerät in Form eines Kaninchens namens Yuegui erhalten. Im Kampf schwingt Yaoyao einen Speer und kann Yuegui werfen, um ihr zu helfen. Sie kann die Truppenmitglieder heilen oder ihre Bewegungsgeschwindigkeit und Dendro-Widerstand erhöhen. Außerdem ist Yaoyao sehr vertraut mit verschiedenen Arten von Kreaturen, so dass sie Lebewesen in der Nähe wie kleine Tiere und Kristallschmetterling nicht verscheucht, wenn sie sich ihnen nähert.

Yaoyao, Alhaitham und Xiao werden im Aktionsgebet der ersten Hälfte von Version 3.4 erscheinen. In der zweiten Hälfte kehren Hu Tao und Yelan zurück. Vergesst außerdem nicht, eine der neun 4-Sterne-Figuren aus Liyue, darunter Yaoyao, kostenlos in eure Truppe einzuladen, wenn die „Festlichkeit“ eine gewisse Stufe erreicht.

Inmitten von Staub und Sandstürmen offenbart sich schließlich die Wüste von Hadramaveth, ein gefährlicherer Teil von Sumeru. Mit einem unaufhörlichen gigantischen Tornado in der Mitte dehnt sich die Landschaft spiralförmig in die Ferne aus. Je näher du dich dem Zentrum näherst, desto stärkere und heftigere Sandstürme kannst du erleben, was es schwieriger macht, durch den Sturm zu sehen. Im weiteren Verlauf des Abenteuers kannst du auch Schutz und Hilfe erhalten.

Inzwischen kommen die Gefahren auch von unten, wo die Wenut nach Gelegenheiten suchen, anzugreifen und die Oberfläche zu durchdringen. Der tödlichste unter ihnen ist der neue Boss Setekh Wenut, ein gerissenes Raubtier, das seine Beute mithilfe der Imitation der Form einer Blume an seinem Schwanz anlockt. Da der mächtige Gegner Setekh Wenut in Abständen wieder auftaucht, nimmt er während des Kampfes verschiedene Formen an, wobei er wie ein Wurm aus dem Sand springt oder in Form einer Blume mächtige Anemo-Strahlangriffe abfeuert. Und hier noch ein kleiner Tipp: Die Reaktion Verwirbelung kann der Schlüssel sein, um Setekh Wenut zum richtigen Zeitpunkt zu schwächen.

Aber der unaufhörliche Wind bringt auch vergrabene Stücke aus verschiedenen Zeiten an die Oberfläche. Teilweise Ruinen und Höhlen voller Dornen, die über Gräben und Risse verstreut sind, können euch zu den Überresten der Stadt Gurabad oder sogar zur Oase der Ewigkeit führen, wo der Legende nach König Deshret die Zeit zu Ehren der Blumengöttin einfrieren ließ.

Wenn du den Weltauftrag „Das goldene Traumland“ abgeschlossen hast, wirst du dich erneut mit Jeht und einer geheimnisvollen Zauberflasche zusammenschließen, um dich auf die Suche nach der langen verschollenen „Oase der Ewigkeit“ zu begeben. Ausgehend vom Lager der Tanit, einer riesigen Siedlung mit einer besonderen Kultur, wirst du miterleben, wie Jeht die Ursprünge ihrer Familie findet und schließlich enthüllt, was hier in der verlorenen Zeit passiert ist.

Ab Version 3.4 wird es in jeder Versionsaktualisierung einen zeitlich begrenzten Spielmodus von Geniale Beschwörung geben. In Version 3.4 besteht die neue Regel des zeitlich begrenzten Modus darin, mit 8 Omni-Würfeln zu beginnen. In der Zwischenzeit werden zwei neue Figurenkarten Klee und Beidou zu den Duellen in dieser kommenden Aktualisierung hinzugefügt.

Und nicht zuletzt möchten wir allen, die sich der Fantasiewelt von Teyvat angeschlossen haben, unsere aufrichtige Dankbarkeit aussprechen.

Vielen Dank, liebe Reisende, und wir freuen uns auf ein weiteres großartiges Jahr mit euch allen!