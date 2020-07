Worms Armageddon erhält über 20 Jahre nach Release neuen Patch

PC andere

Das waren noch Zeiten, als man sich für hitzige Multiplayer-Gefechte noch gemeinsam vor einen winzigen Röhrenmonitor pferchen musste und nicht einfach seine Schlachten online geschlagen hat. So manch einer dürfte noch wohlige Erinnerungen an die Schadenfreude-induzierenden Gefechte in Worms Armageddon haben. Falls ihr jetzt spontane Lust bekommen habt, das Spiel mal wieder auszupacken, dürft ihr euch gleich noch über einen neuen Patch freuen. Team17 hat kürzlich das Update auf Version 3.8 veröffentlicht.

Dabei handelt es sich aber keinesfalls um eine kleine Sammlung winziger Bugfixes, stattdessen bringt der Patch zahlreiche Neuerungen mit sich. Passend zu dem Update wurde außerdem ein kleines Video veröffentlicht, das ihr unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt.

Mit Version 3.8 gibt euch Team17 deutlich mehr Möglichkeiten an die Hand, um eure Matches in Worms Armageddon anzupassen. Die laut Entwickler über 70 neuen Anpassungsoptionen lassen euch die Physik des Spiels auf den Kopf stellen, eure Würmer wie auf Trampolinen über die Landschaft hoppeln oder euch mehrere Waffen in einem Zug abfeuern. Da diese Einstellungen das Spiel grundlegend verändern, erhalten nur Spieler Zugriff auf sie, die den Singlerplayer-Modus abgeschlossen und die Option "Full Wormage" freigeschaltet haben.

Auch technisch hat sich einiges bei Worms Armageddon getan. Anstatt die Bildrate auf 50 Bilder pro Sekunde zu begrenzen, läuft das Spiel nun in den FPS, die eure Hardware ausgeben kann. Außerdem dürft ihr das Spiel nun auch im Fenster-Modus laufen lassen. Für Streamer gibt es nun einen speziellen Modus, der beispielsweise IP-Adressen im Spiel ausblendet.

Weitere Änderungen bringen KI-Würmer in die Online-Matches, lassen euch zerstörte Landschaften für spätere Matches auf diesen Abspeichern, verbessern die Kompatibilität mit Wine, Proton und Windows 10 und implementieren einen neuen OpenGL-Renderer. Außerdem gibt es nun lokalisierte Fassungen in Finnisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Schwedisch. Insgesamt bringt das Update 3.8 von Worms Armageddon 370 Fixes, 45 Änderungen und 61 neue Features mit sich.