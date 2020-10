Humble Bundle schickt die Worms in die Schlacht

PC Switch XOne PS4 Linux

Seit 1995 tummeln sich waffenstarrende Worms auf verschiedenen Plattformen, bekämpfen sich aus unterschiedlichen Perspektiven und in mehreren Spielmodi. Humble Bundle hat kürzlich das Humble Worms! Worms! Worms! Bundle aufgelegt, das Freunde des Würmerkampfs mit einer geballten Ladung Spiele und DLCs versorgt. Bei GamersGlobal macht ihr euch auf eine Test-Zeitreise in die Vergangenheit mit den Ablegern Worms - Clan Wars (Wertung im Kurztest: 7.0), Worms Revolution (zum Spiele-Check), Worms Ultimate Mayhem (zum Spiele-Check) und Worms W.M.D (Wertung im Test: 6.5).

Zu Worms W.M.D könnt ihr euch ein gnadenloses Multiplayer-Duell zwischen Hagen Gehritz und Dennis Hilla anschauen - das Video haben wir am Ende dieser News ebenfalls eingebettet. Nachfolgend alle Titel in dem Bundle in ihren jeweiligen Preisstufen:

Für 0,84 Euro erhaltet ihr vier Spiele:

Zahlt ihr einen Betrag von 8,13 Euro oder mehr, schaltet ihr folgende Titel frei:

Ab 10,19 Euro oder mehr, ergänzen vier weitere Titel eure Spielebibliothek:

Investiert ihr 14,47 Euro oder mehr, gehört das komplette Bundle euch: