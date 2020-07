Worms Rumble: Team 17 schickt seine Würmer in Echtzeit-Arenen

Beschauliche Rundentaktik? War einmal! Zum 25-jährigen Jubiläum seiner Würmer erfindet Team 17 die-Reihe neu und liefert mitactiongeladene Echtzeit-Kämpfe mit bis zu 32 Spielern in einer Arena, PC-PS4/PS5-Crossplay inklusive. Dazu stehen die Modi Deathmatch und Last Worm Standing (eine Art Battle Royale) zur Auswahl. Die Partien finden in einer Reihe von Arenakarten in wechselndem Setting statt, die Entwickler wollen hier für laufenden Nachschub sorgen. Ein reiner Multiplayer-Titel wird Worms Rumble jedoch nicht, alles lässt sich auch alleine gegen KI-Gegner spielen.

Eher in der Tradition der Serie kommen die teils abgedrehten Waffen daher. So sind neben Bazooka, Baseballschläger und Schrotflinte etwa auch die mächtige Heilige Granate und der blökende Schafwerfer wieder mit im Arsenal. In Worms Rumble könnt ihr eure gehässigen Kriechtiere nun auch leveln. Durch Erfahrung und Ingame-Währung lassen sich Waffen-Skins, Outfits, Accessoires und Emotes freischalten. Saisonale Events sowie tägliche Herausforderungen sollen bei den Spielern keine Langeweile aufkommen lassen, im Labor kann zudem an neuen Mechaniken und Waffen gebastelt werden.

Bevor Worms Rumble voraussichtlich im Herbst 2020 erscheint, findet vom 15. bis 19. Juli eine Closed Beta statt, für die man sich jetzt auf der Homepage zum Spiel oder auf Steam anmelden kann.