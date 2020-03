Worms 2020: Team 17 lässt die Würmer wieder los

PC Switch XOne PS4 Linux

Mit markanten Marketingsätzen wie „Würmer, wie wir sie noch nie gesehen haben“ und „Neue Würmer, neue Wege zu spielen“ hat das englische Studio Team 17 das Comeback seiner seit 1995 erfolgreichen Rundentaktik-Reihe Worms unter dem Titel Worms 2020 angekündigt. Der erste Teaser-Trailer zeigt jedoch noch keine bewaffneten Wirbellosen in Aktion, sondern wirft zunächst einen kurzen Blick zurück auf die Evolution der in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum feiernden Serie.

Dass die Partien des mittlerweile schon knapp vier Jahre alten letzten Ablegers, Worms W.M.D., noch immer für kurzweiligen Spaß sorgen, bewiesen Anfang des Jahres Hagen und Dennis in ihrem gnadenlosen Multiplayer-Duell. Ob auch im neuen Worms 2020 wieder Fahrzeuge integriert werden und Physik sowie prozedurales Wasser eine Schlachten entscheidende Rolle spielen, will Team 17 in Kürze verkünden.