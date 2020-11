PC PS3 MacOS andere

Ein Riss geht durch die Menschheit. Wenn überhaupt in einer Sache Einigkeit herrscht, dann darin: Die Welt ist tief gespalten! Republicans vs. Democrats, Freiheit vs. Lockdown, Xbox Series X vs. Playstation 5. Die Lesetipps zum Wochenende wagen heute den Spagat zwischen Drama vs. Rückbesinnung. Schwierige, kontroverse Themen stehen im harten Kontrast zu textgewordenen Wohlfühl-Oasen. Infektiöse Zeiten erfordern eben beides: Gut mit Menschen umzugehen und gut Mitmenschen zu umgehen. Bitte bleibt negativ!

Ich habe Angela Merkel getötet!

yumpu.com am 18.10.2020 von Harald Fränkel

Im Propagandakrieg um Deutungshoheit und Meinungsbildung werden Videospiele zur subversiven Waffe. Über offen rechtsradikale Machwerke wie Heimat Defender wurde auf GamersGlobal sehr kurz berichtet und umso länger diskutiert. Der Rest der ach-so-meinungsstarken Medienlandschaft übte sich in betretenem Schweigen. Harald Fränkel will das nicht länger hinnehmen und fordert: Hinschauen statt Wegschauen!

Was ist eigentlich mit Videospiel-Magazinen passiert?

companions.de im November 2020 von Merlin Nolte

Die Bravo ScreenFun, Computer Bild Spiele, PC Powerplay, PC Action, die GEE und andere Hefte gibt es heute nicht mehr. Nur zwei der damaligen Platzhirsche, die PC Games und die Gamestar, liegen – mittlerweile deutlich weniger umfangreich, dafür aber teurer – noch immer am Kiosk. Zu den wenigen Überlebenden der digitalen Götterdämmerung haben sich ein paar neue Vertreter des Videospiel-Journalismus gesellt. Ein wenig Wahnsinn und Leidenschaft gehört wohl dazu, heute ausgerechnet über Videospiele auf bedrucktem Papier berichten zu wollen. Und: Jede Menge frische Ideen.

Videospiele sind Einstiegsdroge

n-tv.de am 16.10.2020 von Britta Schultejans

Der Kriminologe Christian Pfeiffer gilt als Top-Experte zum Thema "Killerspiele" und wird nicht müde, auf die Gefahren unseres Hobbys hinzuweisen. Sein neuestes Killerargument lautet: Games sind Leistungskiller! Immerhin, inzwischen töten Spiele also keine Menschen mehr, sondern nur noch das Potential vornehmlich junger Männer. Ein Fortschritt? Nein, denn "wenn jemand etwas über zwanzig Jahre ohne Evidenz behauptet, dann macht es das Argument nicht richtiger, sondern nur altbacken", entgegnet E-Sport-Präsident Hans Jagnow.

25 Jahre "Worms - Im Land der Raketenwürmer

spiegel.de am 11.10.2020 von Benedikt Plass-Fleßenkämper

Kleine Würmchen quietschen und purzeln wild durcheinander oder beschimpfen sich gegenseitig. Im Kampf 'Rot gegen Blau' dominiert dank der ulkigen Helden die unfreiwillige Komik, die immer wieder für hitzige Diskussionen vor dem Bildschirm sorgt. Nein, die Rede ist nicht von der Präsidentschaftswahl in der ältesten Scheindemokratie der Welt, sondern von Worms. Nur echt in 2D!

Fiese Verlockung: 30 Jahre Solitaire für Windows

heise.de am 25.10.2020 von Heinrich Lenhardt

Im Jahre 1990 war der Umgang mit einer Computermaus für die meisten Menschen noch ungewohnt. Kaum vorstellbar für die nachfolgende Counterstrike-Generation, ersann Microsoft das Kartenlegespiel Solitaire tatsächlich als Maus-Trainings-Programm, um das Aiming zu verbessern. Fortan war das Spiel auf jedem Windows-Rechner vorinstalliert, bis heute mehr als eine Milliarde mal. Es sorgte für eine beispiellose Vernichtung von Frei- und Arbeitszeit. Programmiert wurde Solitaire von einem unbezahlten Praktikanten namens Cherry, der aber nur zufällig so heißt, wie der bekannte Maus- und Tastaturhersteller. Der Artikel von Heinrich Lenhardt erschien ursprünglich in der c't Retro.

Wie künstliche Intelligenz die Entwicklung von Videospielen verändert

games.ch am 23.10.2020 von Michael

Warum KIs am Limit sind, hatte ich 2019 lückenlos dokumentiert. Warum ich total falsch lag, zeigt nun dieser Artikel! Immer mehr künstliche Intelligenz steckt in unseren Spielen und wir bemerken es nicht einmal. Ubisoft arbeitet an KIs für lippensynchrone Animationen in Assassin's Creed, egal in welcher Sprache die Charaktere sprechen. Und an realistisch fließendem Autoverkehr in Watch Dogs - zugegeben, das ist noch ein sehr weiter Weg. Aber Clonekrieger in Open-Worlds werden bald der Vergangenheit angehören, sobald KIs Spielfiguren erschaffen, die nicht nur alle verschieden aussehen, sondern situationsbedingt immer etwas Passendes sagen. Mit Texten und Stimmen, die nie zuvor ein Mensch gehört hat, weil sie erst in diesem Moment im Computer erschaffen wurden. Vermutlich bedeutet dies (leider?) das Ende ikonischer Endlosschleifen-Sätze wie: "Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen."

Darkest Dungeon: Das Brettspiel

mythicgames.net am 07.11.2020

Alte Männer mit Brett vorm Kopf... Nein, die Rede ist auch diesmal nicht von der US-Wahl, sondern enthusiastische Fans haben über vier Millionen Euro in einer Kickstarter-Kampagne gesammelt, um ein Brettspiel zu Darkest Dungeon zu finanzieren! Ein kooperativer RPG-Dungeon-Crawler für 1-4 Spieler, der das Spielprinzip vom Computer auf die Tischpappe übertragen soll. Veröffentlichung frühestens in einem Jahr. Wer so lange nicht warten will, der findet auf spiegel.de Spieltipps für Fortgeschrittene jenseits von Catan und auf n-tv.de die Top-Brettspiele des Jahres 2020.

Fundstück: Ich habe meine Jugend verzockt

vice.com am 13.06.2019 von Marvin Xin Ku

"Ich habe das Kabel rausgezogen", hörte ich eine Stimme vor der Tür. Mama. "Und ich schwöre dir: Wenn du wieder spielst, dann schneide ich es ganz durch!" Ich drehte mich nicht um. Seit fünf Stunden saß ich und spielte Dota 2. Neben mir Schulbücher, Fach: Geschichte. Einen Tag vor der Abiprüfung. Heute, acht Jahre später, frage ich mich: War ich süchtig?

Im Video: Make your Xbox gamepad into a joystick HOTAS

youtube.com am 24.09.2020

Während ihr im großen Xbox Series Controller-Vergleichsvideo auf GamersGlobal die neuesten Eingabegeräte bestaunen könnt, bastelt sich ein User einen ausgeklügelten Flightstick-Umbausatz.

