Endzone - A World Apart: Early-Access-Titel verkauft über 100.000 Einheiten

PC MacOS

Am 2. April 2020 wurde auf Steam und GOG das, vom deutschen Studio gentlymad entwickelte, Survial-Aufbaustrategiespiel Endzone - A World Apart im Early Access veröffentlicht. Bereits im Oktober konnte GamersGlobal einen ersten Blick in die Pre-Alpha-Version des Spiels werfen, das schon damals einen guten Eindruck hinterließ. Auch bei den Spielern scheint der Mix aus Banished und Frostpunk sehr gut anzukommen. Denn wie der Publisher Assemble Entertainment auf Twitter mitgeteilt hat, wurde der Titel zwischenzeitlich mehr als 100.000 mal verkauft.

Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, habt ihr im Rahmen der Steam-Ferienangebote gerade die Möglichkeit, Endzone - A World Apart mit einem Preisnachlass von 25 Prozent zu erwerben. So kostet die Standard-Edition derzeit nur 17,99 Euro statt der üblichen 23,99 Euro. Für 25,49 Euro anstelle der regulären 33,99 Euro erhaltet ihr die Save-the-World-Edition, die neben dem Spiel auch den offiziellen Soundtrack beinhaltet und mit der ihr zusätzlich einen Beitrag gegen den Klimawandel leistet. Gemeinsam mit der Non-Profit-Wohltätigkeitsorganisation OneTreePlanted pflanzt der Publisher für jede dieser verkauften Spezial-Editionen einen Baum in Brasilien - aktuell wurden so bereits 29.289 neue Bäume eingepflanzt.