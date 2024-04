Endzone 2: Erster Gameplay-Trailer

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Beim gestrigen Tripli-i-Initiative-Event zeigte auch der Wiesbadener Publisher Assemble Entertainment einen ersten Gameplay Trailer zum Survival-Aufbau-Spiel Endzone 2.

Wie im Vorgänger Endzone - A World Apart (im Test) leitet ihr die Geschicke von Überlebenden in der Zeit viele, viele Jahre nach einer nuklearen Apokalypse. Ihr baut Siedlungen auf, erforscht neue Technologien und stellt immer bessere Güter her und trotzt mit Guter Planung auch Katastrophen wie Dürren. Endzone 2 bietet neben hübscherer Grafik auch neue Features, so werdet ihr unter anderem mit einem Siedlungsbus nun neue Gebiete erkunden und so den Startpunkt für Siedlungen selbst betimmen und Handelsnetze zwischen euren besiedelten Zonen und anderen Händlern aufbauen.

Endzone 2 wird später in diesem Jahr in den Early Access starten.