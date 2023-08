GC23: Endzone 2 - Nachfolger zu dystopischem Aufbauspiel angekündigt

PC

Während der Opening-Night-Live-Show zur gamescom 2023 wurde mit Endzone 2 ein neues Aufbauspiel in einem dystopischem Setting mit einem ersten Trailer angekündigt. Umgesetzt wird der Titel, wie bereits Endzone - A World Apart (zum Test), von den Gentlymad Studios in Kombination mit Assemble Entertainment als Publisher.

In welchen Details sich Endzone 2 von seinem Vorgänger unterscheidet oder in welchen Details es verbessert wurde, haben die Entwickler noch nicht weiter ausgeführt. Die Feature-Liste auf Steam lautet wie folgt:

Die feindlichen Umweltbedingungen und todbringenden Gefahren dieser Welt stellen deine Überlebensqualitäten unentwegt auf die Probe.

Jetzt bist du am Zug, steuere den Siedlungsbus und wähle frei den besten Startpunkt deiner Siedlung.

Begib dich ins gefährliche Ödland, ein Gebiet voller Ruinen, versunkener Schätze und riskanter Missionen.

Erschließe bewohnbare Zonen voller einzigartiger Ressourcen und stelle dich den Herausforderungen, mehrere Siedlungen unter deinem Befehl entstehen zu lassen.

Errichte, entwickle und erweitere deine Siedlungen und erschaffe ein Denkmal der Zivilisation mit zahlreichen Gebäuden und Verbesserungen.

Sichere deinen wirtschaftlichen Fortschritt, indem du neue Gebäude, Technologien und komplexere Waren erforschst und deine Produktionsabläufe optimierst.

Verbessere dein händlerisches Geschick, indem du Handelsrouten zwischen deinen Zonen und anderen Händlern errichtest, die für dein Überleben unerlässlich sind.

Erscheinen soll Endzone 2 für den PC im Frühjahr 2024 zuerst als Early-Access-Version.