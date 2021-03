Endzone - A World Apart Test+

Teaser Das postapokalyptische Aufbauspiel Endzone macht euch zum Bürgermeister einer Pioniergemeinde, die sich gegen die Widrigkeiten einer atomar verseuchten Erde nach dem Fallout behaupten muss.

Von den Gentlymad Studios mit Sitz in Wiesbaden ist mitein Aufbauspiel erscheinen, das mit kleinen Strategie- und Rollenspieleinlagen etwas frischen Wind in das Genre bringt und an Titel wie, die-Serie und vor allemerinnert.Dabei bedient es sich aber eines eigenen Settings: Durch eine Reihe terroristischer Anschläge werden große Teile der Erde verstrahlt und im nuklearen Winter unbewohnbar. Nach über 150 Jahren in unterirdischen Bunkern kehren die Überlebenden zurück an die Oberfläche, um einen neuen Aufbruch in eine ungewisse Zukunft zu wagen.