Anstoss 2022: Kalypso bringt legendären Manager zurück auf den Platz

PC

Überraschend hat der deutsche Publisher Kalypso Media heute mit Anstoss 2022 die Rückkehr des überaus erfolgreichen Fußballmanagers aus den 90er Jahren (damals noch von Ascaron) verkündet. Als Entwickler agiert das Magdeburger Studio 2tainment (Legends of Eisenwald, Club Manager 2017, Bannermen). Dessen Managing Director Stefan Weyl frohlockt: „Wir wollen das alte Gefühl von ‚Deine Mannschaft – Dein Verein und Dein Erfolg‘ wieder zurück auf die Bildschirme bringen“, und verspricht Komplexität und Tiefgang ohne viel Mikromanagement.

Simon Hellwig, Gründer und Geschäftsführer von Kalypso Media erklärt in der offiziellen Pressemitteilung, dass man „sehr lange nach einem geeigneten Entwickler für die ‚Anstoss‘-Lizenz gesucht und in 2tainment den richtigen Partner gefunden“ habe. Zudem hofft man, nicht nur in der Anstoss-Heimat Deutschland, sondern auch international mit dem „typischen Ein-Nachmittag-Eine-Saison-Gameplay-Loop punkten zu können“.

Obwohl die Wirtschaftssimulation erst im kommenden Jahr erscheinen soll, ist bereits jetzt die offizielle Homepage zum Spiel online gegangen, ohne allerdings erste (Bewegt-)Bilder zu zeigen. Wer über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann sich dort den Newsletter abonnieren.