Anstoss 2022: 2tainment macht ohne Publisher Kalypso Media weiter

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Sommer 2020 konnte der neue Ableger der Anstoss-Reihe bei Kickstarter fast 250.000 Euro bei seinen Fans erzielen. Das damals angegebene Ziel, das Spiel im Juni 2021 zu veröffentlichen, kann aufgrund von Verzögerungen in der Entwicklung nicht mehr ereicht werden. Nun zieht der bisherige Publisher Kalypso Media die Reißleine, steigt aus dem Projekt aus und vergibt eine Lizenz an den Markenrechten an 2tainment. In dem Blog-Eintrag von Kalypso Media ist von "professionell ausgetragenen Differenzen zwischen den Unternehmen, die beide Seiten nicht weiter kommentieren möchten" die Rede.

Der Geschäftsführer von Kalypso, Simon Hellwig, entschuldigt sich bei den Fans:

Nach einer sehr, sehr sorgfältigen Evaluation sind wir für uns zum Schluss gekommen, dass wir uns als Kalypso auf andere Projekte konzentrieren möchten. Wir wissen, dass wir viele Backer der Kickstarter-Kampagne und Fans von Anstoss enttäuscht haben, in dem wir keine Betaversion in der geplanten Zeitspanne liefern konnten und bedauern dies sehr. Aber wir sind davon überzeugt, dass 2tainment ohne unsere Mitarbeit ein flexibleres Ergebnis abliefern kann. Deshalb haben wir die Lizenzrechte für dieses Spiel an 2tainment übertragen. Alle Kickstarter-Backer erhalten als kleine Wiedergutmachung in den nächsten Tagen einen kostenlosen Download Key (GOG.com) für Anstoss 3, das gemeinsam von Kalypso und GOG auch für aktuelle PCs lauffähig gemacht wurde.

Der Geschäftsführer von 2tainment, Stefan Weyl, sieht hingegen positiv in die Zukunft:

Wir respektieren die Entscheidung von Kalypso. Für uns als Entwickler es ist nun viel einfacher, auf die Wünsche der Community einzugehen und allen Fans das heißbegehrte Anstoss 2022 auch zu liefern. In den nächsten Wochen wird die Beta-Version starten, wir werden möglichst viele Ideen aus der Community berücksichtigen und jeder Backer der Kickstarter-Kampagne wird am Ende auch das Spiel bekommen – auch wenn es dann mit der Entwicklung etwas länger dauert.

Ein möglicher neuer Releasezeitraum wurde noch nicht bekannt gegeben.