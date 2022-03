Anstoss 2022: Toplitz Productions ist neuer Publisher // Teaser-Trailer

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im Jahr 2020 wollte Entwickler 2tainment den Fußball-Manager Anstoss 2022 eigentlich bereits im letzten Jahr mit dem damaligen Publisher Kalypso Media veröffentlichen, doch aufgrund von Verzögerungen und Unstimmigkeiten in der Entwicklung trennten sich 2tainment und Kalypso im Juni 2021.

In einer Pressemitteilung wurde nun bekannt gegeben, dass ab sofort Toplitz Productions als neuer Publisher für das Projekt zuständig ist. Im gleichen Zuge wurde eine Steam-Seite eingerichtet, auf der ihr Details zu den geplanten Features nachlesen könnt. Den dazugehörigen (und wie üblich wenig aussagekräftigen) Teaser-Trailer findet ihr auch am Ende dieser News.

Nach der Trennung von Kalypso gab 2tainment an, die Community mehr in den Entwicklungsprozess einbeziehen zu wollen. Dies wurde nun wieder bekräftigt. Man sei sich "sowohl der Verantwortung als auch der Erwartungen bewusst" und beziehe "die Community regelmäßig in Feedback - Runden ein, um Anstoss 2022 zu optimieren".

Ein genaues Erscheinungsdatum wurde noch nicht genannt.