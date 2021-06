Anstoss 2022: Infos zum Stand der Entwicklung // Gameplay-Video

PC Linux MacOS

Nach der Trennung von Publisher Kalypso nimmt 2tainment Stellung zum Stand der Entwicklung von Anstoss 2022. Zunächst entschuldigen sich die Entwickler für die mangelnde Kommunikation der letzten Monate und räumen ein, "etwas hinter unserem Zeitplan" zu sein. Als Ursachen hierfür wird neben der Corona-Pandemie auch der unerwartet große Erfolg der Kickstarter-Kampagne im vergangenen Jahr angeführt, durch deren Feature-Wünsche der Projektplan angepasst werden musste. Speziell erwähnt wird die "komplette Umstrukturierung der Codebase aufgrund des Multiplayers". Außerdem wurden in der Zwischenzeit drei neue Kollegen ins Team integriert, die seinerzeit schon bei der Entwicklung von Anstoss 3 dabei waren.

Interessant ist, dass 2tainment die Verantwortung für die bereits erwähnte Kommunikationsknappheit dem ehemaligen Partner Kalypso zuschiebt. Wörtlich heißt es:

Wir hätten Euch gerne intensiver eingebunden, auch wenn es vielleicht mal nicht nur positive Nachrichten oder auch einfach keine neuen Informationen gegeben hätte, dies war aber leider in der alten Struktur nicht gewünscht und auch ein Faktor, der intern immer wieder zu Dissonanzen und am Ende schließlich zur Neuausrichtung der Partnerschaft geführt hat.

Ab sofort soll der Blick aber nach vorne gehen. Los geht es mit einem ersten Einblick in den Fußball-Manager mit einem kurzen Gameplay-Video (siehe unten) sowie einigen Screenshots aus der aktuellen Version. Diese sind dem verlinkten Kickstarter-Update zu entnehmen, für eine Screenshot-Galerie hier auf GamersGlobal sind sie leider zu gering aufgelöst. Darüber hinaus soll es in den nächsten Wochen zu jedem Menüpunkt im Spiel (wie Aufstellung, Sponsoren, Stadionumfeld et cetera) jeweils ein längeres Video samt Feature-Beschreibung geben. Zum Release-Termin der Kickstarter-Beta geschweige denn zur finalen Veröffentlichung wurden noch keine Angaben gemacht.