Anstoss 2022: Early-Access-Start verschoben // Neuer Name

PC Linux MacOS

Anstoss 2022 soll nicht wie geplant am 13. Oktober 2022 in den Early Access starten. Wie die Magdeburger Entwickler gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung mitteilten, wurde der Termin auf den 2. November verschoben, da noch einige Fehler beseitigt werden müssen und am Balancing gefeilt wird. Auch auf der Steam-Seite ist das neue Datum bereits angegeben.

Zudem teilten die Entwickler vor kurzem auf Steam mit, dass sie die Jahreszahl aus dem Titel gestrichen haben. Nun soll das Spiel nur noch Anstoss - Der Fußballmanager heißen. Nach Angaben der Entwickler bedeutet das jedoch nicht, es mit einem unfertigen Spiel zu tun zu haben. So soll Anstoss - Der Fußballmanager schon sehr weit in der Entwicklung sein, da lediglich die Nationalmannschafts-Option als Einzelspieler-Erfahrung noch nicht implementiert sein soll.

Als weiteren Vorteil der Namensänderung geben die Entwickler an, dass es dadurch auch im Jahr 2023 einfacher ist, neue Inhalte wie DLCs zu veröffentlichen ohne mit der Jahreszahl im Namen in Konflikt zu geraten.