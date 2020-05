Steam Topseller KW 18/2020: Nach 26 Jahren aus der Versenkung in die Top Ten!

PC Switch XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (27. April bis 2. Mai 2020) konnte der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds weiterhin von der kürzlichen Veröffentlichung des Survivor Passes Cold Front profitieren und seine Spitzenposition verteidigen. Cold Front selbst, in der letzten Woche noch auf Platz zwei, fliegt jedoch aus den Charts. Konstant auf Rang drei liegt Valves VR-Headset Index. Auf Platz vier findet sich ein Wiedereinsteiger: Der Soulslike-Actiontitel Remnant - From the Ashes feiert aufgrund des DLC-Releases Swamps of Corsus ein Comeback in den Top Ten.

Der bemerkenswerteste Titel dieser Woche ist sicherlich Streets of Rage 4. Satte 26 Jahre nach dem letzten Serienableger erscheint eine Fortsetzung zum Sidescroller-Prügelspiel, das seinerzeit auf dem Sega Mega Drive für Furore gesorgt hatte. Und die Neuauflage kommt bei bislang rund 3.000 Steam-Käufern mit einer Positiv-Rate von 90 Prozent sehr gut an. Hinter sich lässt das Beat-em-Up damit auch den nominell größten Release der Woche, nämlich Microsofts Gears Tactics (im Test mit Note 9.0). Das Rundentaktikspiel im Xcom-Stil muss sich mit Rang neun zufrieden geben.

Eine Doppelplatzierung feiert wie in der Vorwoche der Lootshooter Borderlands 3 auf den Rängen zwei und acht. Komplettiert werden die dieswöchigen Charts von Mount & Blade 2 - Bannerlord auf Platz fünf, Grand Theft Auto 5 auf dem siebten Rang und Monster Hunter - World: Iceborne als Schlusslicht.

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Playerunknown's Battlegrounds 1 2 Borderlands 3 7 3 Valve Index VR Kit 3 4 Remnant - From the Ashes - 5 Mount & Blade 2 - Bannerlord 4 6 Streets of Rage 4 - 7 Grand Theft Auto 5 8 8 Borderlands 3 7 9 Gears Tactics - 10 Monster Hunter - World: Iceborne -

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.

Abschließend möchten wir euch wieder die Titel mit den meisten Wunschlisten-Einträgen vorstellen. Ab heute seht ihr hier die Top Ten der meist gewünschten Spiele der Steam-User:

Platz Spiel Geplanter Steam-Release 1 Cyberpunk 2077 17.09.2020 2 Dying Light 2 2020 3 The Outer Worlds Oktober 2020 (*) 4 Baldur's Gate 3 2020 (zunächst als EA) 5 Death Stranding 02.06.2020 6 Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 2020 7 Hollow Knight - Silksong 2020 8 Kerbal Space Program 2 2020 9 Biomutant 2020 10 Untitled Goose Game 2020

Erläuterungen:

*: bislang Epic- und Microsoft-exklusiv

**: bislang Epic-exklusiv

EA: Early Access